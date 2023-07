Le salaire lucratif de Lionel Messi et les détails du contrat à l’Inter Miami révélés par le copropriétaire du club

Lionel Messi devrait rejoindre l’Inter Miami avec un transfert gratuit après l’expiration de son contrat au PSG la semaine dernière, et le copropriétaire de la MLS, Jorge Mas, a révélé exactement ce que l’Argentin gagnera aux États-Unis.

Mas a également fourni des informations sur la nature du contrat de Messi, après qu’il soit apparu qu’Apple et Adidas étaient tous deux des personnages importants pour le persuader de rejoindre l’Inter Miami, plutôt que de retourner dans sa destination préférée de Barcelone, ou même de se rendre en Arabie saoudite.

S’adressant à un point de vente espagnol El PaísMas a révélé que Messi gagnerait entre 50 et 60 millions de dollars par saison à l’Inter Miami, considéré comme « moins que ce qui était offert par l’Arabie saoudite ».

Lionel Messi a mis fin à son mandat de deux ans au PSG (Crédit image : Getty Images)

En effet, des rapports suggèrent que Messi a refusé une offre du Moyen-Orient d’une valeur d’environ 550 millions de dollars par saison, optant plutôt pour l’Amérique, car l’Arabie saoudite ne lui a jamais semblé une destination probable pour terminer sa carrière de footballeur.

Mas a poursuivi en ajoutant que Messi recevrait des actions à l’Inter Miami une fois qu’il prendrait sa retraite, tandis qu’il obtiendrait également une part des droits mondiaux de la MLS diffusés sur Apple TV et du kit Adidas du club.

Mas a déclaré : « J’ai passé trois ans [working on the deal]. Un an et demi très intense, de nombreuses conversations avec son père Jorge. Je l’ai fait fin mai. David [Beckham, Inter Miami co-owner] parlé avec Leo, uniquement de problèmes de football, car il jouait. Je ne voulais pas qu’il se sente sous pression.

« Nous avons parlé à Barcelone, Miami, Rosario, Doha… J’ai passé toute la Coupe du monde au Qatar, à regarder l’Argentine.

« Le contrat Apple était très important pour le conclure. Les conversations avec Apple se passent très bien et les intérêts s’alignent. Si le football se développe aux États-Unis, il en profitera. »

Beckham, quant à lui, a expliqué comment l’annonce du transfert de Messi a fait bombarder son téléphone de messages.

David Beckham a décrit Messi comme « l’un des meilleurs joueurs – sinon le meilleur joueur » du monde (Crédit image : PA)

S’exprimant lors du séminaire «Lessons in Leadership», Beckham a déclaré: «Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec environ un million de messages sur mon téléphone. Je pensais: ‘Qu’est-ce qui s’est passé? Je ne reçois généralement pas autant de messages. Tout d’un coup, j’apprends que Leo est sorti et a annoncé qu’il venait à Miami. Évidemment, ce n’était pas une surprise pour moi.

« J’ai toujours dit, dès le départ, que si j’avais l’opportunité d’amener les meilleurs joueurs du jeu à Miami, à n’importe quel moment de leur carrière, je le ferais. J’ai toujours pris cet engagement envers nos fans.

« Alors quand j’entends dire que l’un des meilleurs joueurs – sinon le meilleur joueur – qui a tout gagné dans le jeu, qui est toujours un grand joueur, encore jeune et qui fait toujours ce qu’il fait, veut jouer pour mon équipe, c’est un moment énorme pour nous.

