Le salaire hebdomadaire incroyablement élevé de Mohamed Salah dévoilé

Après avoir prolongé son contrat avec Liverpool l’année dernière, l’avocat de Mohamed Salah a désormais évoqué les modalités financières de son salaire hebdomadaire.

Mohamed Salah de Liverpool est l’un des noms les plus reconnaissables du sport, et son agence s’est assurée de négocier un salaire qui reflète son statut de star. Après des mois de conjectures, le joueur de 31 ans a signé un contrat de trois ans à l’été 2022 et a mis fin aux rumeurs.

Cependant, le processus pour parvenir à un accord était apparemment loin d’être simple. Avec des rumeurs d’intérêt de la part d’autres équipes, il n’était pas clair si Salah déciderait de rester à Anfield. L’Égyptien avait ouvertement exprimé son désir de rester au club, mais les négociations ont été longues et semées d’embûches.

Un compromis a finalement été trouvé, acceptable pour toutes les parties ; Le nouveau salaire de Salah n’était pas connu, même s’il était estimé à environ 427 000 dollars par semaine. Aujourd’hui, le conseiller du joueur, Rammy Abbas, vient de prendre la parole et d’apporter un nouvel éclairage sur la situation.

Combien Salah gagne-t-il réellement par an ?

Les négociations qui ont conduit au nouvel accord de Salah avec Liverpool serviront d’étude de cas à la Harvard Business School. La recherche, dont une copie a été fournie au Guardian, révèle plusieurs détails jusque-là inconnus. Cela inclut la façon dont le joueur de 31 ans a failli quitter Anfield.

« Lorsque vous avez posé vos demandes sur la table et que vous n’obtenez rien de ce que vous avez demandé, vous devez commencer à penser à vous séparer. Nous prévoyons prudemment le montant total reçu par Mohamed [Salah] et les sociétés de droits à l’image au cours des prochaines années, tant pour son contrat de jeu que pour ses contrats de droits à l’image, se situeront entre 57 et 65,5 millions de dollars par an.

«Maintenant, les soutiens de Mohamed sont [each] dans la fourchette de 4,2 millions de dollars à 7,4 millions de dollars – son arrivée à Liverpool a changé la donne. En conséquence, Salah gagne près de 1,2 million de dollars par semaine, même selon les estimations les plus modestes.

L’Égyptien était sur le point de quitter Anfield

Salah était sur le point de quitter Liverpool, selon son avocat. Les deux hommes ont discuté de la situation en détail avant de parvenir à un accord pour rester. Le montant du « salaire variable » de l’Égyptien était source de controverse. Il s’agit d’une rémunération incitative pour l’atteinte d’objectifs de performance et d’assiduité spécifiés.

L’accord prévoyait initialement un montant inférieur de rémunération variable pour Liverpool, qu’ils espéraient augmenter. Abbas a rétorqué que cela nécessiterait une augmentation de la valeur totale du contrat, ce que les Reds ont finalement concédé.

Crédit photo : IMAGO / Propaganda Photo