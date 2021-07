Le salaire de Virat Kohli, le garde du corps d’Anushka Sharma, Sonu est plus que le CTC des PDG de nombreuses entreprises

Nous savons que les stars de Bollywood n’hésitent pas à dépenser une bombe quand il s’agit de leur sécurité. Les célébrités ont besoin de sécurité personnelle pour s’assurer qu’il n’y a pas de mal et/ou de menace pour elles lorsqu’elles sortent en public. La star de Bollywood Anushka Sharma a également un garde du corps personnel, Sonu, qui est à ses côtés depuis des années maintenant. Anushka Sharma verse un très gros salaire à Prakash Singh alias Sonu pour ses services.

Il est à noter que Sonu était avec Anushka avant même de se marier avec le skipper de Team India Virat Kohli.

Selon Zoom.com, le salaire annuel de Prakash Singh est d’environ Rs 1,2 crore. Si cela est correct, il ne serait pas faux de dire que le salaire de Sonu est supérieur au CTC annuel des PDG de nombreuses entreprises.

Prakash aka Sonu n’est pas seulement un garde du corps pour Anushka car l’actrice et Kohli le considèrent plus qu’une famille. Anushka considère vraiment que Sonu fait partie de sa famille à tel point qu’elle célèbre son anniversaire chaque année. En fait, Anusha a même célébré l’anniversaire de Sonu sur les plateaux de tournage de « Zero » alors qu’elle tournait pour le film avec Shah Rukh Khan.

Sonu garde également Virat Kohli lors des apparitions publiques. Il est à noter que Sonu assure la sécurité de Kohli bien que le skipper indien ait sa propre sécurité personnelle.

Pendant la grossesse d’Anushka, Sonu a assuré la sécurité de l’actrice de la meilleure des manières. Quand Anushka était enceinte et travaillait, entrant et sortant de son van de vanité au milieu de la pandémie avec un masque, Sonu a été vue à ses côtés portant un kit d’EPI, la protégeant comme un bouclier.