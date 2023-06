Le salaire de Messi à l’Inter Miami atteindra 60 millions de dollars par an

Les détails du contrat massif de Lionel Messi avec l’Inter Miami se referment avant son déménagement. L’Argentin a quitté le Paris Saint-Germain plus tôt dans le mois après l’expiration de son contrat au club. Malgré une énorme offre de l’Arabie saoudite, Messi a plutôt choisi de rejoindre le club de la Major League Soccer.

Des sources au Héraut de Miami rapportent que Messi recevra un salaire annuel compris entre 50 et 60 millions de dollars à l’Inter. Ce package total comprend le salaire de base du joueur, une prime à la signature et l’équité dans le club. Cependant, les autres accords de Messi avec Adidas et Apple ne font pas partie de ce paquet financier. Le contrat maintient la superstar à Miami pendant deux ans et demi.

Selon le média, les accords potentiels avec Adidas, Apple et Fanatics sont incomplets. Ces partenariats amélioreraient apparemment considérablement les revenus annuels de Messi. Les premiers rapports sur l’accord de Messi avec l’Inter Miami ont révélé un partage des revenus avec Apple et MLS. Messi reçoit une partie des nouveaux frais d’abonnement internationaux sur MLS Season Pass. La société de technologie et la ligue de football sont actuellement dans un accord de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans pour diffuser tous les matchs de la MLS.

L’Inter Miami doit faire des changements avec le salaire de Messi

Parler avec le Héraut de Miami, le propriétaire-gérant de l’Inter, Jorge Mas, a parlé exclusivement de l’impact de l’arrivée imminente de Messi dans l’équipe. L’Inter prévoit d’augmenter la capacité de son stade et d’ajouter plus de membres de la sécurité pendant les jours de match. « Nous avons déjà contracté pour remplir les coins du stade qui devrait augmenter la capacité d’environ 3 000 à 3 200 places », a déclaré Mas.

«Nous nous préparons à faire ce travail dans les quatre prochaines semaines. Chaque jeu sera vendu. La demande de billets a été 10 fois supérieure à ce que nous pouvons gérer avec un abonnement. »

« La sécurité sera évidemment renforcée, les joueurs seront transportés par bus, passant par un tunnel. Tous ces protocoles de sécurité sont déjà préparés pour ici et ailleurs. Et ce n’est pas seulement pour nos jeux. Ce sera un événement quotidien et quelque chose dont nous avons été témoins et que j’ai trouvé très bien géré quand (Messi) était ici avec l’Argentine avant la Coupe du monde.

Mas vise le match de la Coupe des Ligues pour l’introduction de Messi

L’Inter Miami a fixé une date provisoire pour les débuts de Messi avec le club MLS. Mas a informé le journal que l’Argentin devrait figurer dans l’équipe le vendredi 21 juillet. Pour référence, il s’agit d’un match de Coupe de la Ligue contre l’équipe mexicaine Cruz Azul. Les billets pour le match à Fort Lauderdale se revendent actuellement à plus de 2 000 $ par siège.

