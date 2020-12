Le salaire de Lionel Messi est trop élevé pour Barcelone en raison de sa situation financière difficile, a déclaré le candidat à la présidentielle Emili Rousaud, ajoutant qu’il souhaitait garder le meilleur buteur de tous les temps du club avec un contrat réduit.

Messi, qui a cherché une sortie du Barca à la fin de la saison, a moins de sept mois restants sur son contrat avec le club où il a passé toute sa carrière. Il est libre de négocier avec des clubs rivaux d’un autre pays à partir de janvier.

– Boateng exhorte Messi à suivre Maradona et à rejoindre Naples

– Ogden: Messi contre Neymar en tête des huitièmes de finale de l’UCL

– Barca, Messi et la serviette: histoire de son transfert

L’ancien vice-président du Barca Rousaud, qui a démissionné cette année pour protester contre la manière dont le club était dirigé par le chef de l’époque, Josep Maria Bartomeu, a déclaré que Messi accepterait un salaire inférieur s’il pouvait être convaincu que le club reviendrait à la victoire.

« Dans la situation actuelle du club, le salaire de Messi n’est pas viable, nous devrons donc parvenir à un accord avec lui. Nous lui présenterons un projet attractif », a déclaré Rousaud au journal espagnol AS mardi.

« Ce qui compte le plus ici, c’est le projet sportif. Quand Messi a dit qu’il partait, il n’a pas mentionné d’argent. Il a le salaire le plus élevé du monde, personne ne gagne plus que lui, il ne veut pas partir parce qu’il gagne. trop petit.

« Il veut partir parce qu’il veut gagner des trophées. Il y a fait allusion récemment en déclarant: » La Ligue des champions n’est pas à notre portée. « Il veut une équipe pleine de talent. »

Lionel Messi est libre de négocier avec des clubs non espagnols à partir de janvier. Photo de David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Le Barça a été classé comme le club avec les plus gros revenus du football européen par la Deloitte Money League 2020, mais la pandémie COVID-19 a anéanti leurs finances. La semaine dernière, le club a annoncé qu’il retardait le paiement des salaires aux joueurs.

Messi a été nommé footballeur le mieux rémunéré au monde par le journal français L’Equipe plus tôt cette année, réclamant environ 8,2 millions d’euros (9,97 millions de dollars) par mois au Barça.

Le président par intérim de Barcelone, Carles Tusquets, a récemment déclaré que vendre Messi aurait été mieux financièrement pour le club.

Rousaud, l’un des nombreux candidats à l’élection présidentielle du club le 24 janvier, a également déclaré qu’il souhaitait nommer le stade Camp Nou rénové du Barca après Messi, une décision qui, selon lui, aidera à attirer des sponsors.

L’élection se tient deux mois plus tôt que prévu après la démission de Bartomeu en octobre.