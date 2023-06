Le salaire de MasterChef de Max George révélé comme un salaire à cinq chiffres pour seulement deux semaines de travail

Le salaire MasterChef de MAX George a été révélé – la star touchant un salaire à cinq chiffres.

Le chanteur de Wanted, 34 ans, est l’une des célébrités participant à la série de cette année de l’émission à succès BBC One.

Max a été révélé dans la programmation officielle qui a été confirmée hier par les patrons de l’émission.

Et maintenant, The Sun peut révéler qu’il touchera une belle somme de 12 000 £ pour seulement deux semaines de travail.

Une source a révélé : « Tout le monde reçoit des frais standard qui s’élèvent à environ 12 000 £ – ce n’est que deux semaines de travail, donc ce n’est pas de l’argent.

« Cela peut augmenter si vous atteignez la finale, alors tout le monde fera de son mieux pour rester dans la compétition ! »

Lorsqu’il a été approché par The Sun, un porte-parole de MasterChef a refusé de commenter.

Les représentants de Max ont également été contactés.

Le chanteur enfilera son tablier aux côtés de stars telles que Dani Dyer de Love Island, l’ancien mannequin glamour Sam Fox et Dianne Buswell de Strictly.

Ils espèrent tous suivre les traces de Lisa Snowdon qui a soulevé le trophée l’an dernier.

John Torode et Gregg Wallace jetteront leurs yeux attentifs sur les étoiles pour voir s’ils ont ce qu’il faut pour devenir victorieux.

Max sort avec l’ancienne actrice d’EastEnders Maisie Smith et le couple a été contraint de réagir contre leur écart d’âge.

Parlant précédemment de l’écart de 13 ans, Maisie a déclaré au Sun : « Si ce n’était pas ça, ce serait autre chose. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe derrière des portes closes dans une relation, et je pense qu’ils oublient aussi que je suis une femme consentante de 21 ans qui travaille en fait depuis plus longtemps que Max !

« Je ne remarque pas la différence d’âge et mes amis ou ma famille non plus. Ma mère Julia est celle qui lit tous les commentaires. J’ai reçu un message d’elle hier, disant : « Ignorez-les, vous êtes faits l’un pour l’autre.

«Je pense que cela met simplement les choses en perspective. Je me fiche vraiment de ce qu’une personne au hasard pense de ma relation quand tout le monde à qui je tiens me soutient incroyablement. Je suis dans le métier depuis assez longtemps pour savoir qu’il faut avoir la peau dure.

