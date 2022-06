Le salaire de Jésus, la date d’annonce et la nouvelle réunion de Raphinha

Par Conor Laird









Une série de mises à jour concernant les efforts en cours de l’équipe de transfert des géants de la Premier League Arsenal pour renforcer l’équipe du club avant la saison prochaine a été publiée dimanche soir.

Tout d’abord, un aperçu de certains des détails les plus fins de l’accord imminent des Gunners pour Gabriel Jesus.

Il y a peu de temps, on a appris que, après avoir conclu un accord de 45 millions de livres sterling avec Manchester City pour le Brésilien, Edu Gaspar and co. ont depuis également conclu un accord avec Jésus lui-même, sur les termes d’un contrat.

Combien, cependant, Arsenal a-t-il accepté de verser au dernier ajout du club, sur la durée de son contrat de cinq ans?

Eh bien, le point de vente brésilien Globo l’a révélé, indiquant que le salaire annuel de Jésus s’élevait à 10 millions de livres sterling après impôts, soit un peu plus de 190 000 livres sterling par semaine.

Mudança confirmée ! Gabriel Jesus acerta avec Arsenal et deixa ou Manchester City: https://t.co/oExW6NckYg — ge (@geglobo) 26 juin 2022

Ailleurs, le Daily Telegraph a fourni un aperçu précis du moment où le joueur de 25 ans devrait être annoncé en tant que joueur d’Arsenal, lundi ayant été prétendument au crayon pour le dévoilement de Jésus.

Les mises à jour sur le thème des Gunners, cependant, ne se sont pas arrêtées là dimanche soir.

Cela vient avec les pouvoirs en place aux Emirats, malgré les informations des médias espagnols suggérant le contraire, compris comme continuant à travailler à un accord pour le compatriote de Jésus et coéquipier international brésilien, Raphinha.

Selon le journaliste Ben Jacobs, Arsenal a prévu un 2e cycle de négociations avec Leeds United la semaine prochaine.

Au cours de ces pourparlers, les géants de la capitale devraient déposer une proposition de suivi pour l’homme vedette des Peacocks, plus proche du prix de 60 millions de livres sterling + giflé sur la tête de Raphinha.

Il convient également de noter, cependant, que l’explosif homme large lui-même, bien que très ouvert à la perspective d’un déménagement dans le nord de Londres, garde l’espoir que les géants de la Liga Barcelone se repositionnent dans la course à sa signature.

Les représentants de Raphinha n’ont pas blanchi les prétendants EPL. Arsenal a d’autres discussions prévues avec eux cette semaine. Leeds tiendra environ 60 millions de livres sterling. Barcelone doit trouver ces fonds. Raphinha veut évaluer toutes les options, et l’une d’elles reste Arsenal. – Ben Jacobs (@JacobsBen) 26 juin 2022

