Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis que la priorité du club lors de la fenêtre de transfert de janvier serait les dépenses, l’équipe des Gunners étant si gonflée qu’un certain nombre de joueurs seniors n’ont pas fait leur équipe de Premier League.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match d’Arsenal contre West Brom, Arteta a déclaré: « Eh bien, nous avons une grande équipe. Nous le savions.

« Beaucoup de choses qui auraient dû se passer cet été, nous ne pouvions pas les accomplir pour différentes raisons. Il y a beaucoup de joueurs qui vont être prêtés.

«Ils vont partir. Et c’est la priorité pour le moment parce que nous ne pouvons pas maintenir les chiffres que nous avons à certains postes.

Ici, avec l’aide de Spotrac, nous avons examiné les revenus les plus élevés d’Arsenal pour voir qui ils pourraient chercher à expédier en janvier.

Mesut Ozil et Sokratis Papastathopoulos sont des candidats évidents à partir, étant donné qu’ils ont été exclus de l’équipe de Premier League des Gunners au début de la saison et qu’ils gagnent beaucoup, avec Ozil avec 350000 £ par semaine et Sokratis avec 92000 £ par an. -la semaine.

Cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire, leurs salaires évaluant un certain nombre de prétendants potentiels à un déménagement.

Sead Kolasinac, qui gagnerait 100000 £ par semaine, est retourné à Schalke en prêt, tandis que Shkodran Mustafi, avec 90000 £ par semaine, est devenu une cible de choc pour Barcelone et Arsenal serait sûrement heureux de l’avoir. sur la masse salariale.