Le salaire annuel de la star de la télévision Stephen Merchant révélé alors qu’il récolte un énorme 4,3 millions de livres sterling en seulement un an

Le COMÉDIEN Stephen Merchant rit jusqu’à la banque – gagnant 4,3 millions de livres sterling l’année dernière.

La star de la télé, 47 ans, est passé de co-créateur timide devant la caméra de The Office à un batteur de cœur qui vaut des millions.

Stephen Merchant a récolté 4,3 millions de livres sterling en seulement un an

Il a co-écrit et joué dans The Office avec Ricky Gervais

Il gagne près de 12 000 £ par jour mais ne s’est versé que 300 000 £ de dividendes provenant des coffres de son entreprise qui reçoit de l’argent de son travail à la télévision et au cinéma.

Stephen – qui a co-écrit et joué dans The Office avec Ricky Gervais – a investi 17,1 millions de livres sterling dans une gamme de risques choisis par le banquier de la reine Coutts & Co.

Et avec des réserves de trésorerie de 5 millions de livres sterling, la société vaut 22,6 millions de livres sterling pour 2021.

Les comptes déposés cette semaine ont révélé que la société avait réalisé un bénéfice de 4,3 millions de livres sterling en 2021, contre 2,9 millions de livres sterling en 2020.

Sa société SJJM Ltd révèle dans ses comptes annuels : « La société a un portefeuille d’investissement qui est géré par Coutts & Co.

“La nature des investissements est une combinaison de liquidités, d’obligations, d’actions, de propriétés, de matières premières et d’investissements alternatifs.”

Il a payé l’impôt sur les sociétés de 668 755 £.

L’année dernière, la star de 6 pieds 7 pouces est apparue dans le drame de la BBC The Outlaws aux côtés de la légende hollywoodienne Christopher Walken.





Ils ont joué des délinquants en service communautaire à Bristol.

Et cette année, il a endossé le rôle effrayant du tueur en série Stephen Port dans le drame Four Lives aux côtés de Sheridan Smith.

Stephen a précédemment admis qu’il était un geek avant de devenir célèbre.

“J’étais un geek adolescent. Je portais des lunettes. J’étais socialement maladroit. Je collectionnais les bandes dessinées. Pendant un moment, j’ai commencé à porter un nœud papillon – je ne comprenais pas pourquoi je n’avais pas de petite amie », a-t-il déclaré.

Mais il a depuis découvert que son charme comique ringard fonctionne sur les femmes.

D’abord, il a été vu avec Australian Rose, puis il a été lié à la beauté Marvel Hayley et pendant trois ans, il est sorti avec Christine.

Maintenant, Stephen semble s’installer avec la mannequin devenue actrice Mircea Monroe, qu’il a rencontrée lors d’une cérémonie de pré-récompense à Los Angeles en 2017.

Stephen, qui admet qu’il a fait beaucoup de rencontres à Los Angeles avant de rencontrer Mircea, a déclaré à propos de sa petite amie : « Mis à part le fait qu’elle est géniale, atteignant 40 ans, il y a quelque chose de très agréable à ne pas avoir l’inquiétude sans fin de remplir cette partie de votre vie. .

“La vie d’un célibataire est une vie très solitaire. Il y a beaucoup de nuits où vous regardez des DVD tout seul.

L'acteur est apparu dans le drame de la BBC The Outlaws