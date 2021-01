Le comté de Yuma, en Arizona, qui produit la laitue, le brocoli et les autres légumes-feuilles que les Américains consomment pendant les mois froids, est connu sous le nom de «saladier américain». Maintenant, il est devenu une serre d’hiver pour Covid-19.

Au cours de la pandémie, la région de Yuma a identifié des cas de coronavirus à un taux plus élevé que toute autre région des États-Unis. Un habitant sur six a contracté le virus.

Chaque hiver, la population du comté augmente de 100 000 personnes, à plus de 300 000, alors que les travailleurs de terrain descendent dans les fermes et que les snowbirds du Midwest arrivent dans les parcs de VR. Ce rituel saisonnier crée des emplois et augmente les dépenses locales et les recettes fiscales. Mais cette année, l’afflux est devenu mortel.

Même si les cas de coronavirus commencent à s’aplatir à travers le pays, le virus fait toujours rage dans de nombreuses communautés frontalières. Trois des six régions métropolitaines affichant les taux les plus élevés de cas connus depuis le début de l’épidémie sont de petites villes chevauchant le Mexique: Yuma; Eagle Pass, Texas; et El Centro, Californie. À Laredo, au Texas, les cas augmentent à plus de trois fois le taux signalé à Los Angeles et à Phoenix, durement touchés.