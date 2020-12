Un archéologue amateur est convaincu d’avoir localisé le site du Saint Graal, enterré dans une crypte secrète sous une rivière à Hounslow, à l’ouest de Londres.

Barrie-Jon Bower, 40 ans, de Cinderford, Gloucestershire, a passé des années à étudier les liens avec le gobelet mystérieux et un ordre de moines fondé à l’époque médiévale.

Il pense que les Templiers, un ordre militaire catholique étroitement lié aux croisades, ont ramené le Saint Graal en Angleterre lors d’un de leurs voyages en Terre Sainte.

La relique sacrée utilisée par Jésus lors du dernier souper, avec d’autres trésors des croisades, est cachée dans une crypte secrète près d’un barrage sur la rivière du duc de Northumberland, affirme-t-il.

M. Bower, qui est actuellement au chômage, dit qu’il est « certain » d’avoir trouvé le bon endroit et s’attend à ce que ce soit « l’une des plus grandes découvertes de l’histoire ».

Il a maintenant obtenu l’aide de l’Agence de l’environnement, pour détourner la rivière afin de surveiller le lit de la rivière, qu’il juge creux.

À l’aide d’un équipement géophysique spécialisé loué, qui lui coûte 1000 £, il étudiera le sol une fois que la rivière aura été drainée au début de l’année prochaine.

M. Bower a déclaré au Sun: « Quand je le trouverai, ce sera l’une des plus grandes découvertes de l’histoire, la plus grande découverte de l’humanité.

«Maintenant que je suis dans l’eau, cela me rend plus sûr. Cela semble creux. Cela semble juste. Il y a quelque chose en dessous. Pourquoi pas Hounslow?

«Enfin, je suis certain que c’est le bon endroit. Je suis certain qu’il y aura une voûte sous la surface, avec le Graal à l’intérieur et d’autres trésors des croisades.

«J’ai hâte de commencer. Il y a d’autres raisons pour lesquelles je pense que le Saint Graal est ici que je ne veux pas révéler.

«Je ne veux pas que les chasseurs rivaux obtiennent ces informations. Il doit rester secret. Tout sera révélé.

On pense traditionnellement que le Saint Graal est la coupe dans laquelle le Christ a bu lors de la dernière Cène et que Joseph d’Arimathie a utilisé pour recueillir le sang de Jésus lors de sa crucifixion.

L’agence pour l’environnement devait visiter le site hier mais la visite a été reportée en raison du mauvais temps.

Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement a déclaré: «Nous sommes prêts à examiner la demande de M. Bower et à voir si nous sommes en mesure de le soutenir à un autre moment.

«Nous avons un rôle statutaire pour garantir que tous les travaux effectués sur une rivière principale le sont d’une manière qui ne cause pas de dommages à l’environnement ou ne présente pas de risque d’inondation.

Le gobelet a été enveloppé de mystère pendant des siècles avec de nombreuses théories sur son emplacement.

En 1818, un écrivain pseudohistorique autrichien, Joseph von Hammer-Purgstall, a d’abord lié le Saint Graal aux mythes contemporains entourant les Templiers.