Le « Saint Graal des épaves » sera collecté avec 20 milliards de dollars de trésors

Le « Saint Graal des épaves » devrait être récupéré du fond de l’océan, ainsi que ses trésors dont la valeur est estimée à 20 milliards de dollars en monnaie actuelle.

Le gouvernement colombien a déclaré que le San Jose, coulé par la marine britannique en 1708 au large du port de Cartagena, serait récupéré de toute urgence.

On pense que le navire a coulé avec une énorme quantité de trésors à son bord, dont 200 tonnes d’argent, des émeraudes et onze millions de pièces d’or.

Lorsque l’épave a été découverte en novembre 2015, le président colombien Juan Manuel Santos a déclaré que le trésor était « le plus précieux jamais découvert dans l’histoire de l’humanité ».

Le San Jose a été découvert par une équipe de plongeurs de la marine en 2015, à près de 3 100 pieds sous la surface de l’océan.

Les photos prises de l’épave par des plongeurs de la marine l’année dernière montrent que l’épave est toujours parfaitement préservée, bien qu’elle soit restée au fond de l’océan pendant plus de trois siècles.

Le gouvernement colombien a déclaré que le navire serait mis à la mer avant la fin du mandat du président Gustavo Petro en 2026.

Une fois l’épave récupérée, on s’attend à ce qu’il y ait un différend pour savoir qui devrait prétendre à la prime.

Un consortium américain de sauvetage appelé Glocca Morra a affirmé avoir localisé le San Jose en 1981, mais le gouvernement colombien a contesté cette affirmation, affirmant qu’il avait trouvé le galion de manière indépendante avec une équipe de plongeurs en 2015, à un endroit différent, qui reste secret.

Glocca Morra a affirmé que le gouvernement colombien lui devait 10 milliards de dollars et a déclaré avoir transmis les coordonnées du naufrage aux autorités colombiennes.

La société poursuit le gouvernement colombien pour réclamer la moitié du trésor, d’une valeur de 10 milliards de dollars, et l’arbitrage est actuellement en cours à Londres, selon Bloomberg.

Cependant, le ministre colombien de la Culture, Juan David Correa, a déclaré que l’équipe gouvernementale avait visité les coordonnées fournies par l’entreprise et n’avait trouvé aucune trace du San José.

L’Espagne et la nation indigène Qhara Qhara de Bolivie revendiquent également la propriété du navire après que, selon eux, les Espagnols ont forcé leur peuple à extraire les métaux utilisés dans le trésor.

Le navire galion de 62 canons et trois mâts a coulé après avoir été intercepté par une escadre britannique le 8 juin 1708 au large de Carthagène, pendant la guerre de Succession d’Espagne.

Il y avait 600 marins à bord, dont tous sauf 11 ont coulé avec le navire.

Lorsqu’il a coulé, le San Jose transportait de l’or, de l’argent, des émeraudes et d’autres pierres et métaux précieux pillés par les Américains vers l’Espagne.

Les images récupérées l’année dernière montrent une partie de la proue recouverte d’algues et de coquillages, ainsi que les restes de la charpente de la coque.

Des trésors à bord du San Jose pouvaient également être vus, notamment des lingots et des pièces d’or, des canons boueux fabriqués à Séville en 1655 et un service de table chinois intact. De la vaisselle en porcelaine, des poteries et des bouteilles en verre étaient également visibles.

M. Correa a déclaré à Bloomberg que récupérer le navire dans les deux prochaines années était désormais une priorité pour le président Petro. « Le président nous a dit d’accélérer le rythme », a-t-il déclaré.