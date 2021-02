Le safari dans la jungle le plus rapide au monde près de la statue de l’unité est prêt à accueillir cet adorable bébé hippopotame

Un parc zoologique ultramoderne avec une collection distinctive d’animaux indigènes et exotiques, et d’oiseaux des différentes régions du monde, est situé dans les collines pittoresques près de la plus haute statue du monde, la « Statue de l’unité » et le Barrage de Sardar Sarovar, à Kevadia, Gujarat. Le nouveau parc zoologique est présenté comme le « safari dans la jungle » le plus rapide au monde et devrait prolonger un voyage passionnant pour les téléspectateurs qui peuvent profiter de la beauté des collines et de la faune vivante pour offrir une expérience immersive et divertissante.

Le Dr Rajiv Kumar Gupta, un agent du Service administratif indien (IAS), qui est actuellement le secrétaire en chef supplémentaire (Département des forêts et de l’environnement) et également le directeur général de Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd (SSNL) a partagé quelques photos du safari dans la jungle avec son nouvel habitant.

Gupta s’est rendu sur le site de micro-blogging pour partager quelques images de l’installation et de son adorable nouvel entrant «Bhim». Dans son tweet, il a écrit que « l’hippopotame de 15 mois » est prêt à rejoindre le « safari dans la jungle le plus rapide au monde jamais réalisé », situé près de la statue de l’unité. Plus loin dans son article, il a partagé des détails sur l’adorable veau Hippo qui se joindra aux autres au « zoo dans quelques jours ».

Bhim » – Un jeune hippopotame se prépare à rejoindre le safari dans la jungle le plus rapide jamais réalisé au monde près de #statueofunity , préparez-vous à rencontrer un nouveau venu âgé de 15 mois et 250 kg dans quelques jours. Venez & amp; visitez Kevadia, un merveilleux cadeau que l’honorable @PMOIndia a fait à la nation pic.twitter.com/2MBkTlWGqt & mdash; Dr Rajiv Kumar Gupta (@drrajivguptaias) 24 février 2021

Il a également exhorté le public à «venir visiter Kevadia» et a qualifié la nouvelle installation de «cadeau merveilleux» que l’honorable Premier ministre Narendra Modi a fait à la nation. Il a également mentionné et étiqueté le pseudo Twitter officiel du bureau du Premier ministre (@PMOIndia) dans son message.

Le nouveau safari dans la jungle s’étend sur 375 acres à sept niveaux différents. Il est situé sur la rive droite de la rivière Narmada, près de la statue de l’unité et se trouve à une altitude ou une élévation de 29 mètres à 180 mètres.

Le parc zoologique abrite actuellement plus de 186 espèces de faune, qui comprennent également des communautés biologiques distinctes des régions d’Afrique, d’Australie, d’Amérique et d’Asie.

Parmi les espèces en voie de disparition hébergées dans l’établissement, les visiteurs peuvent également apercevoir certains des magnifiques grands félins de l’Inde comme le lion asiatique, le tigre royal du Bengale et le léopard, entre autres.