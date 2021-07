Le sacrifice d’animaux de l’Aïd Al-Adha voit les rues devenir rouges alors que des vaches et des moutons sont décapités pour la fête musulmane

Les RUES sont devenues rouges alors que les vaches et les moutons sont décapités pour marquer l’Aïd Al-Adha islamique.

La célébration de quatre jours est l’une des fêtes clés du calendrier musulman, la fête du sacrifice, et commémore la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël.

Pendant l’Aïd Al-Adha, les rues deviennent rouges après l’abattage de moutons et de vaches Crédit : Reuters

Les musulmans célèbrent la fête du sacrifice Crédit : EPA

Des fidèles sacrifient des moutons pour marquer l’Aïd Al-Adha Crédit : EPA

C’est similaire aux histoires chrétiennes et juives dans lesquelles Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac mais l’a épargné de le faire.

Des photos bouleversantes montrent l’effusion de sang rituelle des animaux dans plusieurs pays, dont le Pakistan, l’Iran, le Bangladesh et la Malaisie pour la tradition musulmane.

Et les villes deviennent rouges alors que des vaches et des chèvres décapitées sont traînées dans les rues tandis que des milliers de fidèles observent le rituel sanglant.

Le sacrifice des animaux en Grande-Bretagne se fait dans un abattoir.

Les proches se réuniront pour les célébrations et échangeront des cadeaux, des cartes et de l’argent, ainsi que des dons à des œuvres caritatives.

Les croyants ne sont pas censés manger quoi que ce soit jusqu’à ce qu’ils reviennent des prières.

Certains musulmans se rendront également à La Mecque et dans ses environs en Arabie saoudite pour effectuer le pèlerinage du Hajj, qui est l’un des cinq piliers de l’islam.

Selon le Coran, Abraham était prêt à sacrifier son fils Ismaël dans un ultime acte de foi.

Alors qu’il est en détresse à propos de la décision, son fils a demandé à son père d’honorer les souhaits d’Allah.

Et comme ils se tiennent tous les deux sur le mont Arafat, avec Abraham prêt à égorger son fils, l’ange Gabriel lui dit qu’il avait déjà démontré son amour pour Allah.

Au lieu du garçon, une chèvre a été abattue à la place et les musulmans modernes copient l’acte en abattant des animaux similaires.

Ils croient qu’en tuant des bêtes et en dépeçant leurs cadavres, ils se rappellent qu’ils ne devraient pas être distraits par des biens matériels et devraient plutôt fournir leur plus grande dévotion à Allah.

Les animaux sont coupés en trois parties, l’une étant donnée aux pauvres et aux affamés, la seconde à des amis de la famille ou à des parents et la troisième est gardée par la famille qui possédait l’animal.

La tradition controversée est observée partout dans le monde, selon des règles différentes selon les pays.

De nombreux pays islamiques sont conscients des complications dangereuses pour la santé et l’hygiène que cela peut entraîner, telles que la propagation de maladies par les entrailles et le sang jetés et la viande elle-même étant contaminée par les gaz d’échappement ou à proximité des ordures.

Les musulmans pensent que cela leur rappelle de ne pas se laisser distraire par des biens matériels Crédit : Reuters

Des milliers de moutons et de vaches partout dans le monde sont abattus Crédit : Reuters

La viande est divisée en trois parties Crédit : EPA

Le rituel controversé a été qualifié de « cruel » Crédit : Rex

Aux Émirats arabes unis (Émirats arabes unis, y compris Dubaï et Abu Dhabi), les gens sont autorisés à honorer la tradition dans les abattoirs publics sanctionnés par le gouvernement, ou risquent une amende de 1 000 £.

En Inde, la question est particulièrement contestée par les hindous, qui estiment que la vache est un animal sacré et doit être protégée alors que de nombreux musulmans occidentaux sont également contre la tradition.

