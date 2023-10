Le sackfest de Khalil Mack lors de la victoire des Chargers stimulé par un coup tardif contre Justin Herbert

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

INGLEWOOD, Californie — Les Chargers de Los Angeles n’ont pas eu besoin de motivation supplémentaire pour affronter les Raiders de Las Vegas dimanche. Cependant, l’ancien choix de premier tour des Chargers, Jerry Tillery, a mis de l’huile sur le feu avec un peu plus de neuf minutes à jouer en première mi-temps au SoFi Stadium, servant de catalyseur à la victoire 24-17 de Los Angeles sur son rival de longue date de l’AFC West.

Au deuxième et 6e rang de la ligne des 36 verges de Las Vegas, le quart-arrière des Chargers Justin Herbert a été expulsé de la poche. Il a secoué l’ailier défensif des Raiders Maxx Crosby sur le terrain, le faisant tomber au sol, et le QB de Los Angeles s’est dirigé vers la ligne de touche.

Cependant, alors qu’Herbert ralentissait après être sorti des limites, le plaqueur défensif Tillery a plongé son épaule et a nivelé le quart-arrière.

Tillery a réalisé un jeu similaire au SoFi Stadium la saison dernière contre les Rams de Los Angeles. Il a reçu une faute personnelle pour une pénalité pour conduite antisportive contre le quart-arrière Baker Mayfield qui a prolongé un entraînement et a aidé les Rams à vaincre les Raiders dans une victoire par derrière à la fin de l’année.

Dimanche, les officiels et les joueurs de Las Vegas ont dû mettre Tillery hors de danger, alors que toute la ligne de touche des Chargers est venue à la défense de leur quart-arrière tombé. Tillery a reçu une pénalité pour faute personnelle pour brutalité inutile en raison d’un jeu indiscipliné et a été expulsé du match.

Trois jeux plus tard, Herbert a trouvé un Keenan Allen grand ouvert pour un score de sept verges, dans le cadre d’un deuxième quart-temps de 17 points qui a donné aux Chargers une avance de 24-7 à la mi-temps.

Le vétéran Khalil Mack l’a dit clairement.

« C’était des conneries… », dit-il. « Et Jerry le sait aussi. Mais j’aime la réponse que nous avons reçue, sachant ce que tout le monde ressentait depuis le banc de touche. C’était un bon sentiment. »

Mack a répondu avec un record de franchise de six sacs. Il compte désormais 14 sacs depuis qu’il a rejoint les Chargers la saison dernière, et neuf d’entre eux contre son ancienne équipe.

« Quand quelque chose comme ça se produit, il suffit de le nourrir », a déclaré le joueur de ligne défensive des Chargers Morgan Fox. « C’est un tireur, alors vous le laissez continuer à tirer. Il court et on ne peut pas l’arrêter. Il était dans un rythme. Il est l’un des meilleurs à avoir jamais réussi, alors vous laissez partir un gars comme lui. »

Fox a été l’un des premiers joueurs à venir en aide à Herbert.

« En fin de compte, c’est l’un de nos coéquipiers, l’un de nos leaders et l’un de nos meilleurs joueurs », a déclaré Fox. « Ce métier est déjà assez difficile comme ça. Quand des choses comme ça arrivent, vous devez vous battre pour vos gars. C’est la culture que nous avons bâtie ici. Vous ne pouvez pas laisser des choses comme ça se produire, alors nous tous j’ai couru là-bas. »

Sebastian Joseph-Day, joueur de ligne défensive, a ajouté : « Je me demandais, qu’est-ce qui se passe ? C’est tout simplement stupide. Nous mettons notre corps en jeu chaque semaine. Et il devrait le savoir. Tout le monde sait à quel point ce jeu est dangereux. Des trucs comme ce n’est pas nécessaire. »

Herbert n’a pas connu sa meilleure journée, terminant 13 passes sur 24 pour 167 verges, avec un touché et une interception. Il a également atteint un sommet en carrière 12 fois pour 27 verges et deux scores.

Herbert a subi une blessure au majeur de la main gauche au quatrième quart-temps qui a d’abord nécessité du ruban adhésif et un relais. Il s’est blessé au doigt en tentant de tacler sur l’interception de Tre’von Moehrig. Les Chargers se sont déplacés vers une formation de pistolets au lieu de laisser Herbert prendre des clichés sous le centre. Il a pu terminer le match et a maintenant une semaine de congé pour guérir de sa blessure.

Pour les Raiders, le quart-arrière Jimmy Garoppolo n’était pas actif car il n’a pas réussi le protocole de commotion cérébrale cette semaine. Au lieu de cela, les Raiders ont lancé la recrue Aiden O’Connell, qui avait l’air bien lors de la pré-saison. Mais le produit Purdue a découvert à ses dépens que la vitesse de jeu en exhibition est très différente de celle de la saison régulière.

Mack a rendu la vie difficile à O’Connell, terminant avec 10 plaqués combinés, dont cinq plaqués pour perte. Les six sacs étaient un sommet en carrière pour lui.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily .]

Les blessures restent une fois de plus un scénario pour les Chargers. Le receveur Mike Williams est absent pour la saison après avoir subi une blessure au genou au LCA lors de la victoire de la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota. L’ailier défensif Joey Bosa (ischio-jambiers/orteil), le sécurité Derwin James (ischio-jambiers) et le porteur de ballon Austin Ekeler (cheville) étaient également absents pour les Chargers contre les Raiders.

Le Centre Corey Linsley a été placé sur la liste de réserve des maladies non liées au football en raison d’un problème cardiaque non urgent. Sécurité JT Woods a également été inscrit sur la liste des maladies non liées au football.

Malgré une poignée de joueurs fondateurs, les Chargers ont persévéré – malgré leur quatrième et un sur leur propre territoire et leur échec pour la deuxième semaine consécutive. Herbert a exécuté un quart-arrière furtif avec sa main gauche blessée et n’a pas réussi à obtenir un mètre en quatrième et un sur la ligne des 34 verges de Los Angeles avec 3:34 à jouer.

Cependant, la défense a réussi une grosse interception. Le cornerback Asante Samuel Jr. a sapé une offre d’O’Connell destinée à Jakobi Meyers près de la ligne de but avec 2:33 à jouer.

Aux troisième et 10e distance de la ligne des 11 verges de Los Angeles, Herbert a mis le match de côté avec une passe de 51 verges à Josh Palmer, convertissant le premier essai et plaçant les Chargers à 2-2 cette année avant la semaine de congé.

« Nous pourrions facilement avoir une fiche de 4-0 », a déclaré l’entraîneur Brandon Staley. « Certaines personnes pourraient dire que nous pourrions être 1-3. À l’heure actuelle… nous sommes une équipe de football 2-2, et nous sommes une équipe qui s’améliore. »

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .