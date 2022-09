La reine Elizabeth II, le monarque britannique le plus ancien, est décédée à l’âge de 96 ans le 8 septembre. Le monde entier a pleuré et a exprimé ses condoléances à sa manière à la mort de la reine. Parmi le lot se trouvaient des personnes qui ont tenté de vendre aux enchères des objets liés au monarque britannique pour commémorer la disparition.

Les objets comprenaient un sachet de thé qui a été trempé par la reine pour l’une de ses tasses dans les années 90. Le sachet de thé, après l’utilisation, aurait été sorti clandestinement du château de Windsor et est maintenant apparu sur eBay avec un prix élevé de 12 000 $, qui se convertit en environ Rs 9,5 lakh.

Un sachet de thé «utilisé» par la reine Elizabeth se vend 12 000 $ sur eBay après sa mort pic.twitter.com/ulxUBwggW4 – DITES “CHEESE! (@SaycheeseDGTL) 9 septembre 2022

Inscrite sur la plate-forme de commerce électronique sous le titre “Celebrity Memorabilia Queen Elizabeth II Regina Britannia Teabag Extremely Rare”, la vente prétendait offrir le “même sachet de thé que vous auriez pu voir sur CNN à la fin de 1998”, comme le rapporte 7News. La description accompagnant la liste disait: “Il a été utilisé par la reine Elizabeth II Regina Britannia et sorti clandestinement du château de Windsor par l’exterminateur spécial qui a été appelé pour aider sa majesté à faire face aux grandes infestations de cafards de Londres des années 1990.”

Pour les personnes susceptibles de se poser des questions sur l’authenticité de “l’artefact royal”, le vendeur, situé à Decatur en Géorgie, a également joint un certificat d’authenticité délivré par l’Institute of Excellence in Certificates of Authenticity (IECA). Le certificat indique que l’IECA a “déterminé sans aucun doute que les affirmations suivantes sont absolument vraies : ceci est un sachet de thé”. “Possédez un morceau d’Histoire! Inestimable!” séduit l’inscription.

Alors que les utilisateurs sur le Web pourraient prendre ce souvenir avec une pincée de sel, d’autres souvenirs, sans grande prétention, se portent également très bien sur la plate-forme de commerce électronique. Selon un rapport du New York Post, deux statues de cire grandeur nature de la reine Elizabeth II sont également répertoriées et coûtent actuellement 15 900 $ (~ Rs 12,6 lakhs) pièce.

