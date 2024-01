Le sac postal de Mandel : le « nouveau » Nick Saban et les anciennes leçons sur la NFL contre le football universitaire

Beaucoup de choses peuvent arriver en l’espace d’une semaine. Exemple concret : lorsque j’ai publié cette chronique pour la dernière fois mercredi dernier, Nick Saban était toujours l’entraîneur de l’Alabama.

Cinq autres emplois FBS (et ce n’est pas fini) ont depuis été ouverts en raison de sa retraite. Pourtant, c’est ma première chance de répondre à vos questions à ce sujet.

(Les questions soumises ont été légèrement modifiées pour plus de longueur et de clarté.)

Qui est le « nouveau » Nick Saban ? Près de deux décennies de succès sans précédent dans une école, année après année, des prétendants au championnat national, l’étalon-or par lequel tous les autres programmes sont mesurés. Kirby Smart a eu le succès mais pas (encore) la longévité. Est-ce Dabo Swinney ? Le petit vieux Dabo semble avoir les deux. Est-ce un blasphème de mettre Dabo au même niveau que Saban ? — Todd B., Greenville, Caroline du Sud

Saban et Dabo étaient au même niveau il y a quatre ans. Je les ai classés 1a et 1b dans mon classement annuel des 25 meilleurs entraîneurs pas plus tard qu’en 2020, peu de temps après qu’ils se soient partagés quatre titres nationaux et quatre réunions CFP en face-à-face de 2015 à 2018. Mais Dabo a déjà subi le type de baisse que Saban a évité pendant 16 saisons consécutives. Clemson est allé 4-4 dans l’ACC la saison dernière. Saban n’a même pas perdu trois matchs de la SEC au cours de ses 13 dernières saisons. Dabo pourrait bien entraîner Clemson pendant encore 20 ans, mais il semble bien que sa mini-dynastie dans la seconde moitié des années 2010 ait été un moment isolé.

Smart est clairement dans la meilleure position, et pas seulement parce qu’il a effectivement construit un clone de l’Alabama à Athènes. Depuis 2017, il a remporté deux championnats nationaux et en a joué un troisième ; a remporté au moins 11 matchs au total, sauf lors de la saison 2020 raccourcie ; une fiche de 8-0 en SEC au cours de chacune des trois dernières saisons ; et a signé la classe n°1 ou 2 du pays au cours de cinq des sept dernières années.

Oh, et il n’a que 48 ans. Il pourrait théoriquement continuer à gagner 85 % de ses matchs encore plus longtemps que Saban.

Mais il pourrait ne jamais égaler ou éclipser les sept titres nationaux de Saban simplement parce qu’il sera plus difficile de les remporter de manière cohérente dans le nouveau système. La Géorgie devra battre un, voire deux adversaires de plus qu’auparavant. Qui sait si Saban lui-même aurait gagné autant si certaines de ses équipes avaient dû passer un ou deux tours supplémentaires. Il est arrivé à un moment opportun, bien au-delà de l’époque où une défaite en saison régulière pouvait vous assommer sur le coup (comme ce fut le cas pour beaucoup des meilleures équipes de Bobby Bowden), mais avant un nouveau système consistant en plus de matchs contre des équipes qui peuvent vous battre.

Au-delà de cela, la retraite de Saban et la possible sortie de Harbaugh de la NFL me font réaliser quel vide nous avons maintenant dans la profession. L’éclat est revenu à Lincoln Riley et Ryan Day ; Brian Kelly connaît des débuts décevants à LSU ; DeBoer, Norvell et Lanning sont prometteurs mais ont toujours un palmarès court ; Sarkissian doit encore montrer qu’il n’est pas un prodige. Mais quelqu’un va se lever et devenir le nouvel adversaire de Smart auprès de la SEC. Si ce n’est pas DeBoer lui-même, quelqu’un d’autre (Kelly ? Lane Kiffin ? Eli Drinkwitz ?) prendra sa place.

Pour poser une question posée par l’un de vos collègues : si une équipe comme Arizona ou Duke peut (et le fera probablement !) voir son placard pillé si/quand elle atteint un certain niveau de succès, à quoi sert-elle de suivre cette équipe en tant que fan ? ? J’adore le football universitaire – et j’aime mon équipe – mais il est décourageant de savoir que tout succès est temporaire car un sang bleu attendra toujours dans les coulisses pour recruter notre entraîneur et/ou nos meilleurs joueurs. -Chris V.

Il y a toujours eu une hiérarchie non officielle dans les emplois universitaires, et il y a toujours eu un sous-ensemble de bases de fans qui ont dû accepter leur statut indésirable d’école tremplin perpétuelle. Regardez Cincinnati. Depuis 2006, tous ses entraîneurs sauf un (Tommy Tuberville) sont partis pour un travail « plus important » : Mark Dantonio (dans l’État du Michigan), Brian Kelly (à Notre Dame), Butch Jones (au Tennessee) et Luke Fickell ( au Wisconsin).

Ce qui change, c’est la ligne de démarcation. Ce n’est plus Power 5 contre Groupe de 5. C’est SEC/Big Ten contre tout le monde. Zut, Kalen DeBoer a convaincu deux entraîneurs-chefs en exercice du Groupe des 5, Kane Wommack du sud de l’Alabama et Mo Linguist de Buffalo, de venir devenir assistants en Alabama.

Dick Tomey, qui a produit deux saisons parmi les 10 premiers, a été entraîneur en Arizona pendant 14 ans (1987-2000). Jedd Fisch est resté trois heures. Si son mandat avait eu lieu à cette époque, j’ai du mal à croire que Tomey serait resté en poste ne serait-ce que la moitié de cette durée. Quelqu’un avec plus de ressources serait venu nous appeler. David Cutcliffe est resté chez Duke pendant 14 ans (2008-21), refusant à un moment donné son ancien employeur de longue date, le Tennessee. Duke a eu un peu de chance dans la mesure où Cutcliffe était plus avancé dans sa carrière et ne cherchait pas à gravir les échelons. Cependant, si c’était aujourd’hui, si le Tennessee le voulait vraiment, il aurait pu proposer de plus que doubler son salaire.

C’est peut-être pour cela que ce carrousel d’entraîneurs en particulier m’a semblé plus triste que d’habitude, voyant tant de fans de programmes apparemment « majeurs » – Washington (Kalen DeBoer), Arizona (Fisch), Oregon State (Jonathan Smith), Duke (Mike Elko) – voir leurs autocars volés si tôt. Et pour répondre au point soulevé par Ari, ces mouvements sont aujourd’hui aggravés par l’inévitable exode des transferts.

Mais « à quoi ça sert » de continuer à suivre l’une de ces équipes semble indûment fataliste. Cela suggère que Jedd Fisch est le seul entraîneur du sport qui aurait pu gagner en Arizona, et maintenant il est parti, alors qu’en réalité, vous êtes toujours une autre excellente recrue loin de plus de succès. Il peut y avoir une baisse initiale, en raison de l’attrition de l’effectif, mais du même coup, le nouvel entraîneur peut reconstruire plus rapidement.

L’Arizona a déjà fait ce que je considère comme une très bonne embauche en la personne de Brent Brennen de l’État de San Jose. Je placerais SJSU dans les 10 % inférieurs au niveau national des programmes conçus pour réussir. Il y a peu d’histoire de succès, les installations sont horribles (bien qu’en amélioration !), le soutien des fans est minime. Pourtant, Brennen a remporté le Mountain West en 2020 (après quoi il a presque obtenu le poste en Arizona pour la première fois) et a emmené les Spartans au bowling au cours de trois des quatre dernières saisons.

S’il parvient à empêcher le quart vedette Noah Fifita de faire défection, les Wildcats pourront reprendre là où ils s’étaient arrêtés.

Alors que l’Oregon entre dans le Big Ten en 2024, Dan Lanning et sa liste rechargée sont prêts à se lancer dans le cancan. (Mark J. Rebilas / USA Today)

Ragoût, d’après ce que nous savons AUJOURD’HUI, qui remportera le Big Ten l’année prochaine ? — Lance M., Traverse City, Michigan.

L’Ohio State devrait être le favori des paris. En plus du quart-arrière Will Howard (Kansas State) et du RB Quinshon Judkins (Ole Miss), presque tous leurs espoirs de repêchage de la classe inférieure, à l’exception de Marvin Harrison Jr., ont choisi la semaine dernière de revenir pour un an de plus – RB TreVeyon Henderson, WR Emeka Egbuka, les ailiers défensifs JT Tuimoloau et Jack Sawyer, le plaqueur défensif Tyleik Williams et le corner Denzel Burke. Il semblerait que le programme en ait assez de perdre contre le Michigan, qu’il ait plongé profondément dans ce sac NIL et qu’il essaie de constituer à peu près la même équipe de championnat national sans faille que celle dont les Wolverines se sont vantés la saison dernière.

Cependant, je ne proclamerais pas nécessairement que Howard est une valeur sûre. Le nouveau venu du Big Ten, l’Oregon, en a beaucoup plus avec Dillon Gabriel (Oklahoma) de l’Oklahoma et vient d’ajouter le transfert Texas A&M Evan Stewart, qui a une chance d’être l’un des meilleurs receveurs du pays. Les Ducks, vous vous en souviendrez, ont disputé deux matchs serrés contre Washington la saison dernière. Quelques jeux dans l’autre sens et eux, plutôt que les Huskies, auraient pu atteindre le but. Donc, à tout le moins, je les considérerais comme le 1B par rapport au 1A de l’Ohio State.

Enfin, je ne compte pas encore le Michigan. Au moins au moment d’écrire ces lignes, Jim Harbaugh est toujours l’entraîneur. Comme prévu, la plupart des membres de la formation de départ ont annoncé leurs départs dans la NFL, notamment le quart-arrière JJ McCarthy, le porteur de ballon Blake Corum, le centre Zak Zinter et tout un groupe de défenseurs. Mais le placard n’est pas vide. Le retour du demi offensif Donovan Edwards était une grande nouvelle, et de nombreux joueurs clés de la défense de l’année dernière (certains d’entre eux techniquement non titulaires) sont de retour, les DT Mason Graham et Kenneth Grant, les rushers de pointe Derrick Moore et Josaiah Stewart, le secondeur Ernest Hausmann, le corner. Will Johnson et les sécurités Rod Moore et Makari Paige.

Il y a un peu un trou noir chez QB, cependant, à moins ou jusqu’à ce que le Michigan fasse venir un gars de portail pour rivaliser avec les jeunes.

Les médias peuvent-ils enfin cesser de mentionner Dan Lanning comme l’un des meilleurs candidats pour tous les postes d’entraîneur notables, maintenant qu’il a refusé Bama ? Que pourrait-il faire d’autre pour démontrer davantage sa loyauté envers l’Oregon ? Il n’a aucune raison de partir étant donné les ressources d’élite dont dispose UO (y compris le fait d’être désormais dans le Big Ten) qui lui permettent potentiellement de construire une dynastie à Eugene. -Blake H.

J’adore l’enthousiasme, Blake. Je crois également beaucoup en Lanning, même si nous devrions peut-être attendre qu’il remporte un (1) championnat avant d’envisager une dynastie.

Je ne suis pas surpris que son nom ait été évoqué pour l’Alabama étant donné les liens Saban/Kirby, mais cela n’a jamais semblé réaliste. C’est précisément parce que l’Oregon a été incendié à maintes reprises auparavant qu’il a accordé à Lanning un contrat inhabituellement favorable à l’école, qui comprend un rachat de 20 millions de dollars de sa part s’il partait pour un autre emploi. à tout moment jusqu’en 2028. Même si l’Alabama aurait probablement pu trouver 20 millions de dollars s’il le fallait, ce n’est pas comme si Lanning était le favori pour ce poste. DeBoer inspire autant voire plus de confiance sans le prix élevé.

Je sais que tous les entraîneurs insistent sur le fait qu’ils n’ont pas l’intention de partir avant leur départ, mais les proclamations répétées de Lanning ont toujours semblé particulièrement sincères et définitives. Il sait qu’il a tout ce qu’un entraîneur peut demander à Eugene. Mais il sait aussi que personne ne viendra lui faire un chèque de 20 millions de dollars juste pour avoir le droit de lui verser 9 millions de dollars supplémentaires par an pour entraîner ailleurs.

Jeff Brohm et Louisville ont tranquillement accumulé des victoires sur le portail des transferts. Quelles sont les perspectives pour 2024 ? (Jamie Rhodes / USA aujourd’hui)

Louisville….