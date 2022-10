Le sac de voyage Baggu Cloud est le meilleur sac de sport à offrir cette année

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Vous magasinez pour un jet-setter? Ou quelqu’un qui aime simplement faire des voyages en voiture le week-end ? Offrez-leur l’élégant et fonctionnel et ils n’auront plus jamais besoin d’un autre sac de sport. Depuis que je l’ai acheté l’année dernière, c’est devenu le premier sac que je prends quand je commence à faire mes valises pour un voyage. Que je l’utilise pour mes vêtements pendant un long week-end (il peut contenir au moins cinq jours de vêtements pour moi) ou que je le glisse dans mes bagages enregistrés, il accompagne tous mes voyages car je trouve toujours une utilité pour ce.

Pourquoi c’est un super cadeau : Il existe de nombreux sacs de voyage pliables, mais le sac de voyage Cloud a quelques touches supplémentaires qui le rendent spécial (et meilleur que les autres sacs que j’ai essayés). Le tissu en nylon durable est léger, mais suffisamment solide pour être rangé dans les compartiments supérieurs et jeté dans un coffre. Il est également 100 % lavable en machine, ce qui est utile pour éliminer la saleté et les odeurs d’un voyage de camping (je peux le confirmer). En prime, le tissu est fabriqué à partir de fils de filaments de nylon recyclés créés à partir de déchets pré-consommation qui aident à détourner les déchets des décharges.

Il y a une grande poche ouverte à l’extérieur, une double fermeture éclair pour le compartiment principal et deux ensembles de poignées rembourrées qui facilitent le transport du sac, même lorsqu’il est plein. À l’intérieur, il y a une pochette zippée pour le rangement que vous pouvez retirer et utiliser pour ranger le Cloud Bag une fois plié. Il se replie à peu près à la taille d’un journal, vous pouvez donc le mettre dans votre valise ou votre bagage à main pour ramener des cadeaux à la maison ou l’utiliser comme panier à linge, comme je l’ai fait lors de mon dernier voyage.

L’attention portée aux détails aide ce sac à se démarquer par rapport à d’autres sacs de sport moins chers que j’ai utilisés auparavant. J’ai acheté mon sac Cloud Travel sur un coup de tête et je l’ai tellement aimé que j’ai aussi acheté la taille mini. Le Cloud Bag est disponible en quatre tailles totales : la , et qui peut se glisser sur les poignées d’une valise à roulettes.

Ce que vous paierez : Le sac de voyage Baggu Cloud coûte 78 $ et . Vous pouvez souvent rechercher les couleurs de la saison passée du sac auprès de petits détaillants. J’ai le mien en vente, alors gardez un œil sur Baggu.com pour les promotions.

