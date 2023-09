Le sac de rangement est un excellent moyen d’emporter tous vos jeux et livres lors des soirées de jeux.

Quiconque se rend aux soirées de match sait à quel point il est difficile de rassembler tout ce dont vous avez besoin dans un seul sac. Vous avez des livres, des ordinateurs portables, des cartes de jeu, des minis, des stylos, du papier et des dés. Tant de dés. Il est difficile d’obtenir un sac qui puisse contenir tout cela tout en étant transporté confortablement. Rollacrit, les créateurs de Héros de Barcadiel’un des meilleurs jeux en famille de 2023, a récemment lancé un nouveau Kickstarter pour le Bag of Holding, un sac messager conçu pour les soirées de jeux.

Rollacrit

Le sac lui-même est fabriqué à partir de toile résistante et toutes les sangles et loquets sont renforcés pour faciliter le transport de la charge. J’aime particulièrement toutes les poches qui peuvent aider à organiser tous les petits bibelots qui accompagnent les jeux chez les autres. Le Kickstarter a déjà dépassé l’objectif initial, atteignant 790 000 $ au moment de la rédaction de cet article et la société est déjà en train d’établir une excellente liste d’objectifs étendus. De nouvelles sangles sympas, notamment un motif de cube gélatineux vert et différents jeux de dés, sont déjà débloquées, c’est donc le moment idéal pour soutenir le projet.

Le sac de rangement est suffisamment solide pour supporter le poids de mes 6 livres, d’un ordinateur portable et d’un gajillion de dés. Il y a aussi une place pour tout. Il y a de grandes poches pour les minis et des mini poches pour les jetons et les pièces. Il y a même de la place pour vos marqueurs effaçables à sec. Je dois voyager pour mes soirées TTRPG et avoir le sac de maintien contenant tout ce dont j’ai besoin, en bandoulière, c’est comme si mon barde jetait un sort de bénédiction.

Vous pouvez sauvegarder le Sac de tenue pour 125 $, une économie de 50 $ sur le prix de détail et obtenez le sac, ainsi que les objectifs extensibles qui deviendront disponibles à mesure que de plus en plus de personnes montent dans le train. Je suis normalement fatigué des Kickstarters, mais Rollacrit a fait ses preuves et j’ai physiquement passé du temps avec le produit, donc je sais qu’il est bien fait et qu’il vaut son prix.