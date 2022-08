Le sac de peinture Louis Vuitton qui coûte plus de Rs 2 Lakh laisse Internet déconcerté

Déplacez-vous sur Balenciaga, Louis Vuitton est le sujet de conversation de la ville maintenant. Balenciaga est connu pour repousser ses limites et proposer des articles de mode coûteux et bizarres prêts à l’emploi. Maintenant, Louis Vuitton a également rejoint la liste. Sa dernière offre est un sac qui ressemble à un pot de peinture. C’est pourquoi la marque a bien nommé la collection LV Paint Can Bag. Le sac fait partie de la dernière collection LV pour hommes du défunt créateur de mode Virgil Abloh.

La marque française a fixé le prix de l’accessoire à 1 980 £ (plus de Rs 1,9 lakh). Le sac a une toile enduite et cuir de vachette avec une doublure en microfibre. Il a du matériel de couleur argentée avec une sangle amovible et réglable qui peut être utilisée comme sac à bandoulière. Il dispose également d’un seul compartiment principal avec une languette d’ouverture.

Le sac a reçu des réactions mitigées sur Internet – alors que certains ont loué Virgil pour sa créativité, certains n’ont pas été aussi impressionnés. Un utilisateur de Twitter a écrit: “Ce sac de peinture LV est terrible.” Un autre utilisateur de Twitter a écrit : “Depuis quand porter un pot de peinture est considéré comme une mode ?” Un utilisateur a commenté: “Virgil était le seul à mettre à la mode les objets ménagers.”

ce sac de peinture LV est terrible – THIQUE (@ThisIsBoonie) 22 juillet 2022

Depuis quand porter un pot de peinture est considéré comme une mode ? @crypto_bitlord7 tu aimes @Louis Vuitton mais c’est aussi ridicule que possible car c’est comme 2800 dollars 💸 qui veut ça ??? pic.twitter.com/xukpVAolHm — Bull.BnB (@bull_bnb) 8 août 2022

La marque française a mentionné que le sac avait “assez de place pour contenir deux téléphones et d’autres objets personnels”. Cet utilisateur a adoré le sac et a partagé une photo du sac tout en ajoutant : « J’adore ce type de ridicule. Sac à bandoulière LV Paint Can.

J’adore ce genre de ridicule. sac à bandoulière pot de peinture LV pic.twitter.com/mOEQD89c28 – C (@JustCalllMeC) 19 juillet 2022

je suis sur la clôture lol – Resté en bas, est venu (@_country_accent) 19 juillet 2022

LV a également mentionné dans la description que le sac a “des couleurs accrocheuses de la palette de signature du designer Virgil Abloh” – bleu, rouge, jaune, vert, violet et orange.

Virgil Abloh a été le premier directeur artistique afro-américain à diriger la marque de luxe française. Il est décédé d’un cancer à l’âge de 41 ans en novembre 2021.

