Qui n’aime pas une dupe de créateurs? Surtout lorsque l’article en question est un essoreur mort pour l’un des accessoires les plus recherchés de 2020.

Tel que rapporté par Liverpool Echo, les acheteurs de Primark ont ​​salué le dernier sac à main de la chaîne de grande distribution comme une version presque identique de la très convoitée pochette d’épaule Bottega Veneta.

La version Primark à 10 £ est une aubaine absolue par rapport au prix exorbitant de 2100 £ pour le bonbon de bras de créateur.

La version Bottega Veneta, disponible chez Matches Fashion, est confectionnée à partir de cuir nappa doux au beurre et dispose d’un seul compartiment avec cadre supérieur magnétique et bandoulière structurée.









Il a été vu sur des stars stylées comme Rosie Huntington-Whiteley, renforçant son statut de « It-bag » depuis son lancement l’année dernière.

Pour ceux qui recherchent une alternative plus adaptée au portefeuille, l’accessoire Primark a une forme similaire et est disponible en beige et noir. Il dispose également d’une sangle structurée et d’un élégant compartiment zippé.

De plus, la taille pratique signifie que le sac est parfait pour une utilisation quotidienne ou une occasion spéciale pendant la saison des fêtes.

Les acheteurs adorent la version Primark, faisant l’éloge sur le post Instagram présentant les arrivées de la nouvelle saison. Le poste a déjà accumulé un impressionnant 19,2K likes depuis sa mise en ligne hier.

Les commentaires positifs des abonnés comprenaient un fan de Primark disant: « Puis-je avoir les deux? »

Alors qu’un autre a partagé: « J’adore ce sac! Trop de tentations !!! »

Un autre a écrit: « Omg vous ne réalisez même pas à quel point j’ai besoin du noir! » tandis qu’un autre utilisateur a déclaré: « Ces sacs sont beaux. »

Un autre client a ajouté: « À ce stade, j’ai littéralement un mini magasin Primark dans mon placard, veuillez donner une pause à mon compte bancaire. »

Si la réaction en ligne est quelque chose à faire, nous vous suggérons de vous rendre le plus tôt possible dans votre magasin local pour en acheter une.