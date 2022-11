Le «sac d’argent araignée» de Zack Crawford, deux touchés propulsent Sycamore devant Sterling, en demi-finale 5A – Shaw Local

SYCOMORE – Zach Crawford a volé dans les airs lors du dernier jeu de la première mi-temps, espérant que le quart-arrière de Sterling JP Schilling lancerait le ballon.

Au lieu de cela, Schilling a rentré le ballon et Crawford a atterri sur lui pour un sac sur un jeu qu’il a dit que ses amis ont surnommé “le singe araignée” – l’un des deux sacs que l’aîné de Sycamore avait samedi pour aller avec deux touchés précipités dans les 28 des Spartans. -0 victoire sur les Golden Warriors en quart de finale de Classe 5A.

Zack Crawford de Sycamore saute au JP Schilling de Sterling lors de leur match éliminatoire d’État de classe 5A le samedi 12 novembre 2022 au lycée Sycamore. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

“J’espérais en quelque sorte qu’il le lancerait pour que je puisse obtenir mon interception”, a déclaré Crawford. “J’étais dans les airs, j’ai réalisé qu’il n’allait pas le lancer, alors je me suis dit:” Eh bien, on dirait que je tombe sur lui. Des amis l’appelaient le sac du singe araignée. C’est donc avec cela que nous allons.

Cette victoire envoie les Spartans (12-0) en demi-finale pour une deuxième année consécutive. L’année dernière, l’équipe a perdu face à l’éventuel champion d’État Fenwick. Cette fois, ils affronteront la Nazareth Academy (8-4) à Sycamore pour un voyage au match de championnat d’État.

Crawford a déclaré que cette fois-ci, il s’agissait d’une affaire inachevée.

« L’an dernier, nous n’avons pas terminé les demi-finales comme nous le voulions », a déclaré Crawford. « Il s’agit de gagner notre respect. Il s’agit de terminer ce que nous n’avons pas pu faire l’année dernière.

Kael Ryan de Sterling repousse Joey Puleo de Sycamore lors de leur match éliminatoire d’État de classe 5A le samedi 12 novembre 2022 au lycée Sycamore. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Mené 14-0 à la mi-temps, Sterling (9-3) a débuté la seconde mi-temps avec le ballon. Les Golden Warriors ont fait tourner les quarts-arrière Schilling et Kael Ryan toute l’année, mais lors de cette course, les deux étaient sur le terrain. Schilling a trouvé Ryan sur un écran que Ryan a transformé en un gain de 20 verges, puis une faute personnelle sur Sycamore à la fin a ajouté 15 verges dans la zone rouge de Sycamore.

Les Golden Warriors ont atteint le 10, mais un mauvais cliché les a soutenus 14, puis au quatrième et long, Burke Gautcher a intercepté Ryan, mettant fin à la meilleure chance de marquer de Sterling de la journée.

« C’est quelque chose que nous avons fait au cours des deux dernières semaines et quelque chose que nous avons toujours su que nous avions », a déclaré l’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer, à propos de jouer les deux quarts en même temps. «Ils commencent tous les deux en défense. Ce sont deux des meilleurs joueurs que nous ayons jamais eus dans ce programme. Nous savions donc que nous devions les amener sur le terrain en même temps plus tard. Mais crédit à Sycamore, ils avaient une réponse pour tout ce que nous voulions faire aujourd’hui.

Sycamore a couru près de 6 minutes sur le trajet suivant. Avec tous les gros jeux que Crawford a eus dans le match, l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan, a déclaré qu’aucun n’était plus gros qu’une course de 18 verges sur le quatrième et le 1 des 19 sur ce trajet, obtenant le premier essai et gardant le trajet en vie pour un Tyler. Course de touché de Curtis lors du jeu suivant pour une avance de 21-0.

L’attaque de Sterling n’a rien pu faire d’autre jusqu’au dernier entraînement du match dans le dernier 2:44, et ils étaient en baisse de 28-0 à ce moment-là grâce à une course de 6 verges de Crawford avec 9:44 à faire dans le Quatrième.

Le dernier disque de Sterling a commencé à son propre 5 et a atteint le Sycamore 20, mais Curtis a proposé une interception pour préserver le blanchissage, le deuxième consécutif pour les Spartans, quatrième lors des cinq derniers matchs (tous contre des équipes éliminatoires), et sixième de l’année.

« Les blanchissages sont incroyables. Leur attaque a marqué beaucoup de points », a déclaré Joe Ryan. «Pour tenir ces gars et tenir ces quarts qui courent si bien, nos enfants ont juste bien plaqué et bien joué. Et c’est ce que vous devez faire à cette période de l’année.

Justin Null de Sterling cherche à dépasser Carter York de Sycamore lors de leur match éliminatoire d’État de classe 5A le samedi 12 novembre 2022 au lycée Sycamore. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Sycamore a marqué lors de son premier entraînement, transformant quelques premières grosses courses de Joey Puleo en un touché de 5 verges par Crawford.

De là, la défense a pris le relais. La meilleure chance de marquer de Sterling est venue lorsque Sycamore a échappé un claquement de doigts et a pris le relais sur la ligne des 29 verges des Spartans. Face à un quatrième et un 3, Kael Ryan a décollé et a eu un chemin vers le premier essai, mais Kiefer Taronki l’a emmené à un mètre du marqueur.

“Toute l’année, nous avons joué vite et physiquement”, a déclaré Crawford. « C’est ce que nos entraîneurs nous apprennent à faire. Notre ligne défensive est en train d’exploser. Nos secondeurs grattent bien. Nos sécurités baissent et se remplissent quand elles en ont besoin, baissent quand elles en ont besoin. Dans l’ensemble, si vous jouez rapidement et physiquement comme nous l’avons fait aujourd’hui, nous ferons le travail.

Ce n’est que lorsque la mi-temps se terminait que les Spartans ont ajouté un score. Les Spartans visaient un troisième et un but du 8, Meier a couru au milieu intact pour un score et une avance de 14-0.

Les Spartiates avaient 297 verges d’attaque totale, dont 262 au sol. Puleo avait 79 verges, Curtis en avait 75 et Crawford en avait 73.

Les deux quarts-arrière de Sterling étaient un combiné de 12 pour 22 pour 101 verges et trois interceptions, dont une par Dawson Alexander. Sterling n’a réussi que 64 verges au sol dans le match en 35 courses. Kael Ryan a mené les Golden Warriors avec 38 verges en 14 courses, et a été 7 en 15 passes pour 56 verges et les trois choix.

Pour les Golden Warriors, leur saison se termine avec des défaites uniquement contre St. Francis (toujours en vie en demi-finale de classe 4A), Moline (a atteint le deuxième tour des éliminatoires 7A) et les Spartans.

“Ce fut une bonne année”, a déclaré Schlemmer. « Nous avons perdu contre trois très bonnes équipes. Nous devons trouver un moyen de battre ces très bons moments. Nous devons nous améliorer, moi y compris. Ce n’était jamais faute d’efforts avec nos enfants. Nos enfants ont joué leur queue.