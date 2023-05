Ananya Panday a encore une fois fait la une des journaux pour son dossier de style. Ananya est l’une des stars dont on parle le plus en ville. En dehors de sa vie professionnelle, sa vie personnelle, son apparition sur le tapis rouge, lors de remises de prix ou à peu près dans la ville devient souvent le sujet de conversation de la ville. Et c’est ce qui s’est produit même maintenant. Ananya Panday a récemment participé Les prix les plus élégants de HT India 2023 tenu dans la ville. Et comme d’habitude, Ananya a fait une apparition audacieuse mais pas audacieuse pour les récompenses. Cependant, c’est le sac à main qu’Ananya portait qui a attiré l’attention des internautes.

Ananya Panday assiste avec style aux prix indiens les plus stylés

Ananya Panday est jeune et n’hésite pas à expérimenter son apparence lorsqu’il s’agit d’assister à des récompenses et à des événements publics dans les meilleures tenues possibles. La jeune actrice a foulé le tapis vêtue d’une robe blazer rose avec des bas et des talons assortis. Il ne sera pas faux de dire qu’elle a canalisé sa Barbie intérieure dans le look rose. L’actrice de Gehraiyaan a opté pour des bijoux en or qui comprenaient son bracelet, ses boucles d’oreilles et une bague. Elle portait également un sac à main qui a attiré tous les projecteurs. Ananya portait le sac à main Judith Leiber Couture pour son apparition aux India’s Most Stylish Awards.

Regardez la vidéo d’Ananya Panday aux India’s Most Stylish Awards ici :

Le balti d’Ananya Panday, c’est-à-dire le sac à main seau, attire toute l’attention

Eh bien, les internautes ou plutôt les guerriers du clavier ont quelque chose à dire. Et c’est le sac à main d’Ananya qui a retenu l’attention, faisant cette fois la une des journaux du divertissement. Eh bien, le sac à main seau est vraiment unique et aussi élégant. Cependant, les internautes se moquent de la même chose. Ils ont lâché des commentaires sur une vidéo partagée par un paparazzi sur Instagram. Consultez la section des commentaires ici:

Côté travail, Ananya Panday a Dream Girl 2 avec Ayushmann Khurrana. L’actrice a également une série Web Amazon Prime appelée Call Me Bae, qu’elle tourne actuellement. Karan Johars Dharmatic Entertainment le produit. Un teaser de la même chose a été publié il y a quelques semaines, mettant également en vedette Varun Dhawan. Selon la vidéo, Ananya joue un expert de la mode dans la série. Elle a également un projet Vikramaditya Motwane dans son chat. Elle sera vue à Kho Gaye Hum Kahan avec Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav dedans.