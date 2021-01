Jackson a fait écho aux sentiments de sa sœur en disant: «Le fait d’avoir mon père comme mentor m’a inspiré à choisir Big Brothers Big Sisters, une organisation caritative fondée sur le fait que la formation de relations intergénérationnelles positives peut avoir un impact profond sur les jeunes vies.

«En tant que créateur visionnaire», a-t-il ajouté, «mon père a enseigné à Satchel et à moi l’importance du divertissement en tant que catalyseur culturel du changement».

Les deux organisations recevront une subvention de la HFPA pour 25 000 $, totalisant 50 000 $ faits au nom de Satchel et Jackson, par le HFPA.

Dans un mois, les enfants du célèbre réalisateur pourront éclairer les Golden Globes 2021. Alors que la cérémonie ouvre la saison des récompenses début janvier, elle a été déplacée à la fin de février en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Bien qu’il ne soit pas clair si l’événement se déroulera différemment par rapport aux années précédentes, une chose est certaine: Tina Fey et Amy Poehler sont programmés pour accueillir le spectacle. Dimanche 28 février, les fans de la culture pop les verront de nouveau en action, et auront un aperçu des nouveaux rôles de Satchel et Jackson.

Les Golden Globe Awards seront diffusés sur NBC à 20 h HE depuis le Beverly Hilton Hotel.