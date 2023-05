« Le sac à main est destiné à contenir au moins peu de choses »

Alia Bhatt, qui a fait ses débuts au Met Gala plus tôt ce mois-ci, a récemment été nommée la première marque mondiale indienne de la maison de couture de luxe italienne Gucci. L’actrice a assisté au défilé Gucci Cruise 2024 au palais Gyeongbokgung de Séoul dans une petite robe noire avec des découpes le mardi 16 mai.

Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est le sac transparent Gucci Jackie 1961 qu’elle portait avec elle lors de l’événement de mode. Les internautes ont trollé l’actrice pour avoir porté le sac « vide » dans la section des commentaires de la publication Instagram de Vogue India. Alors qu’une personne écrivait : « Le sac est vide, alors pourquoi Alia le porte », un autre commentaire disait : « Le sac à main est censé contenir au moins peu de choses ! ».

D’autres internautes se sont également manifestés à la défense d’Alia en mentionnant à quel point elle rend l’Inde fière lors de l’événement mondial. « Regardez l’importance que prend le petit sac ! Les gens ne peuvent vraiment pas voir une personne de 5’5 de haut se tenir debout et représenter leur nation à un tel niveau mondial. Il y a une raison pour laquelle l’Inde ne s’élève jamais en tant que pays : les Indiens », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a commenté: « Pour les personnes qui commentent, le sac est vide, mon frère, vous ne pouvez pas vous permettre de le tenir aussi. »





Pendant ce temps, sur le front du travail, Alia sera vue ensuite partager l’espace d’écran avec sa co-vedette de Gully Boy Ranveer Singh dans la comédie romantique de Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Prévu pour sortir le 28 juillet, le film de Dharma Productions met également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan dans des rôles clés.

L’actrice fera également ses débuts à Hollywood cette année dans le thriller d’action d’espionnage Heart Of Stone, dans lequel elle partagera l’écran avec l’actrice de Wonder Woman Gal Gadot et la célèbre Fifty Shades Jamie Dornan. Le réalisateur de Tom Harper sera diffusé sur Netflix à partir du 11 août.

