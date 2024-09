Le sac à dos photo Lancer300 est une centrale électrique modulaire inspirée de « Death Stranding »

Le Coalax Lancer300 est un sac à dos modulaire conçu pour les aventuriers du plein air et a été spécialement conçu pour les photographes et les passionnés de drones. Une partie du design s’inspire également du jeu vidéo Échouage de la mort qui donne vie au simulateur de livraison de manière inattendue.

La Lancer300 est construite autour d’un cadre durable et léger pouvant accepter une variété de pièces modulaires prêtes à différentes tâches en fonction des besoins. Coalax affirme que sa « conception d’exosquelette » a été choisie pour rendre le système véritablement modulaire et peut accueillir une centrale électrique, un bras magique, un sac de drone, un sac principal et un sac d’accessoires. Il est également facilement personnalisé pour s’adapter à un certain nombre d’autres modules complémentaires possibles qui ne sont pas spécifiquement pris en charge par Coalax – une approche « DIY » que la société encourage spécifiquement.

« Ce sac à dos a été initialement conçu pour les photographes et les passionnés de drones », explique la société. PétaPixel. « Compte tenu de la rapidité avec laquelle les drones déchargent la batterie, cela résout non seulement le problème d’alimentation pour la photographie en extérieur, mais protège également votre équipement photo. Le Magic Arm latéral peut contenir une caméra d’action ou une lumière, vous permettant de garder les mains libres pendant l’enregistrement et d’ajouter un éclairage supplémentaire.

Coalax fabrique un système de batterie pour la Lancer300 qui est disponible en deux tailles : 96Wh ou 336Wh. Les deux semblent avoir la même taille et ne se différencient que par la capacité de leur batterie et par le fait que la solution de 336 Wh est classée IPX5 résistante à l’humidité. La Power Station offre une connectivité AC, DC, USB-A et USB-C et arbore un grand écran circulaire pour surveiller la sortie et la capacité restante. La centrale électrique de 336 Wh pèse 6,61 livres et prend environ cinq heures pour se charger, tandis que l’option de capacité inférieure pèse 3,2 livres et prend environ deux heures pour se recharger.

Les deux peuvent être associés à un autre accessoire Coalax, le panneau solaire 25Wqui permet de recharger la batterie de manière durable et facile lors de vos sorties en pleine nature.

Coalax propose également un pack frontal et un bras magique qui peuvent être achetés séparément, mais le système lui-même est disponible en deux versions. Le premier comprend une Power Station, un sac pour drone et un bras selfie en plus du système de sac à dos principal, tandis que le second échange un pack d’accessoires pour la Power Station, ce qui explique probablement pourquoi Coalax propose deux Power Stations pour un achat séparé. Les deux comprennent un sac à dos avec des séparateurs de caméra placés entre le porteur et les pièces supplémentaires facultatives trouvées dans l’exosquelette.

« La Lancer300 vous permet de personnaliser votre configuration pour différentes aventures. Vous pouvez facilement échanger ou ajouter des modules tels que le Magic Arm, la Power Station ou le Drone Bag en fonction de vos besoins », explique la société. « L’exosquelette est fabriqué à partir de nylon et de fibres plastiques injectées, à la fois légers et durables. Il offre une protection solide sans ajouter de volume inutile.

Coalax dit qu’à l’exclusion d’une centrale électrique, l’ensemble du sac à dos pèse 5,73 livres, ce qui est beaucoup étant donné que le poids est lorsque le sac est vide.

Le Coalax Lancer300 est disponible au prix de 450 $ pour un système qui n’est qu’un sac à dos et de 600 $ pour passer à la version avec bloc d’alimentation. Coalax avec succès financé le sac à dos sur Kickstarter plus tôt cette année et exécute maintenant les commandes directement via son site internet.

Crédits images : Coalax