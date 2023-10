Le sac à dos isotherme IceMule exceptionnel est mon meilleur choix pour les offres Prime Day

Je ne sais pas qui a inventé le sac à dos plus frais, mais c’est une véritable bouée de sauvetage en été. Les boissons sont lourdes et les bras – du moins les miens – se fatiguent rapidement. J’en ai essayé quelques-uns, mais mon sac isotherme préféré et mon fidèle compagnon d’été depuis cinq ans consécutifs est le modèle élégant et robuste. Excursion IceMule. Il est actuellement tombé à 72 $ (normalement 90 $) sur Amazon pour les Prime Big Deal Days et constitue mon choix comme la meilleure offre immobilière à ce jour.

L’IceMule est un cadeau parfait pour tous ceux qui font des randonnées régulières au parc, à la plage ou au camping. C’est également un sac isotherme idéal pour les randonnées d’une journée et autres aventures en plein air puisqu’il est léger, mobile et étanche.

Mon sac à dos isotherme préféré de tous les temps bénéficie d’une réduction de 20 % pendant les Prime Big Deal Days. GlaceMule

Il existe deux modèles IceMule en vente pour les soldes d’Amazon d’octobre. Voici une ventilation rapide.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

J’adore la fermeture à enroulement et boucle

Aucune ombre aux fermetures éclair, mais vous ne savez jamais quand on va vous chier dessus, en particulier sur un équipement de plein air qui peut connaître sa part d’abus, d’humidité et d’usure générale. IceMule élimine le risque de défaillance de la fermeture éclair grâce à une fermeture à enroulement et à pression. Cette fonctionnalité vous permet également d’évacuer tout l’air du sac isotherme semi-souple, ce qui signifie que les aliments froids à l’intérieur resteront froids plus longtemps.

Il y a un bec verseur intégré pour un drainage facile

Lorsque la glace finit par fondre, vous pouvez facilement la faire basculer par le haut ou utiliser le bec verseur intégré d’IceMule pour vider le sac isotherme et continuer à rouler. Cela permet également d’économiser de la fonte et de garder le sac aussi léger que possible.

IceMule fabrique plusieurs modèles de sacs à dos plus frais dans une gamme de tailles et de couleurs GlaceMule

Ça a l’air vraiment cool et c’est fait pour durer

Enfin, j’adore l’apparence de cette glacière. Le Jaunt arbore un design simple et minimaliste, fabriqué à partir d’un matériau épais qui ne présente pratiquement aucune éraflure ni aucun signe d’usure depuis plus de cinq ans que je le possède. Les deux modèles sont disponibles dans une gamme de couleurs et de motifs amusants, du simple noir mat au tie-dye et au camouflage.