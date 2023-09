Alors que la nouvelle série Ahsoka se poursuit sur Disney Plus, les fans de Star Wars ont regardé le voyage en cours du Mandalorien Sabine Wren. Elle a fait ses débuts dans la série animée Star Wars Rebels, et maintenant dans la série live-action Ahsoka, elle poursuit sa recherche d’Ezra Bridger disparu tout en reprenant sa formation Jedi.

Le sabre laser Sabine Wren Force FX Elite est doté d’un éclairage LED pour le sabre laser vert. Hasbro

Cette aventure montre Wren brandissant un sabre laser vert pendant les scènes de combat de la série, et Hasbro recrée le sabre laser comme le dernier de sa série noire d’objets de jeu de rôle haut de gamme.

Révélé vendredi au Pulse Con de Hasbro, le sabre laser électronique Sabine Wren Force FX à 279 $ comprend un éclairage LED pour la lame verte ainsi qu’un certain nombre d’effets sonores. Un interrupteur et un bouton sur la poignée peuvent activer des sons comme un effet de coupe de mur, des sons de choc de combat, une déviation de blaster et un mode séquence de combat.

Le sabre laser Sabine Wren sera en précommande vendredi et arrivera en magasin à l’automne 2024. Hasbro

Le forfait comprendra également un support pour exposer le sabre laser, avec ou sans la lame.

Les prix internationaux n’étaient pas immédiatement disponibles, mais des sabres laser similaires ont coûté 300 £ au Royaume-Uni, ce qui équivaut à environ 570 AU$. Le sabre laser électronique Sabine Wren Force FX sera en précommande vendredi à Hasbro Impulsion, Amazone et Arrêt de jeu. Il arrivera en magasin à l’automne 2024.