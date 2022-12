Les attaques de sabotage présumées contre les raffineries de pétrole et les centres commerciaux russes sont l’œuvre d’espions alliés de la CIA et de l’OTAN, a affirmé une nouvelle source.

Selon un expert militaire, une campagne clandestine serait à l’origine de bon nombre des explosions et des incendies “d’armageddon” qui ont touché des installations stratégiques ou importantes ces derniers mois.

Les explosions dans les bases stratégiques ont été liées au sabotage en réponse à la guerre en Ukraine

Une énorme boule de feu après une explosion frappe un gazoduc dans la région de Leningrad en Russie

Le vétéran des opérations spéciales de l'armée, Jack Murphy, pense que les attaques ont été menées par la CIA et des espions alliés de l'OTAN

Le vétéran des opérations spéciales de l’armée, Jack Murphy, affirme que d’autres services de renseignement européens ont « envoyé des agents en Russie pour semer le chaos sans l’aide de la CIA », tout comme l’Ukraine.

Mais les installations pétrolières et gazières, les chemins de fer, les dépôts de carburant, les centrales électriques et les centres commerciaux ont été victimes à travers le pays de mystérieuses explosions, avec des rumeurs de sabotage.

“La campagne implique des cellules dormantes de longue date que le service d’espionnage allié a activées pour entraver l’invasion de l’Ukraine par Moscou en menant une guerre secrète derrière les lignes russes”, a déclaré Murphy dans un message en ligne.

“La campagne est responsable de nombreuses explosions inexpliquées et autres incidents qui se sont abattus sur le complexe militaro-industriel russe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février.”

Il a cité des sources américaines anonymes, dont trois anciens responsables des services de renseignement et deux militaires, et un Américain « qui a été informé de la campagne ».

“Les anciens responsables ont refusé d’identifier des cibles spécifiques pour la campagne dirigée par la CIA, mais les ponts ferroviaires, les dépôts de carburant et les centrales électriques en Russie ont tous été endommagés lors d’incidents inexpliqués depuis que le Kremlin a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février”, a déclaré Murphy sur son site Internet.

Aucun responsable américain n’était impliqué sur le terrain, a-t-il dit, mais les frappes avaient utilisé un “service de renseignement allié” et auraient été approuvées par le président américain Joe Biden.

“Alors que le commandement et le contrôle du programme de sabotage incombent à la CIA pour des raisons juridiques, l’allié de l’OTAN a son mot à dire sur la poursuite des opérations puisque c’est son peuple qui prend les risques”, a-t-il déclaré.

Ses affirmations font suite à des semaines d’explosions et d’incendies dans des centres commerciaux ainsi que dans des installations énergétiques.

La veille de Noël, un brasier a frappé un grand entrepôt appartenant à l’Institut panrusse des alliages légers lié à la défense à Moscou.

Et vendredi, un incendie a englouti une base militaire à Moscou, faisant rage pendant plus de quatre heures.

Par ailleurs, une énorme explosion a frappé un important gazoduc russe à quelque 560 milles de la frontière ukrainienne.

La cause n’était pas claire, mais des vidéos montraient une énorme boule de feu brûlant dans la république de Tchouvachie.

Le gazoduc transporte du gaz de Russie via l’Ukraine vers l’Europe, selon les premiers rapports.

Les incidents ont été liés au sabotage contre la guerre impopulaire du tyran russe en Ukraine, qui a fait près de 100 000 Russes tués et de nombreux autres mutilés.

“La campagne de l’allié de l’OTAN supervisée par la CIA n’est que l’un des nombreux efforts d’opérations secrètes entrepris par les nations occidentales en Russie”, a déclaré Murphy, attribuant sa revendication à deux anciens responsables des opérations spéciales américaines.

“Alarmés par l’invasion russe de février, d’autres services de renseignement européens ont activé des réseaux de résistance longtemps inactifs dans leurs propres pays, qui à leur tour ont envoyé des agents en Russie pour semer le chaos sans l’aide de la CIA”, a-t-il affirmé avoir été informé par un ancien militaire américain. officiel.

“De plus, comme cela a été largement rapporté, les forces de renseignement et d’opérations spéciales ukrainiennes mènent leurs propres opérations derrière les lignes russes.”

Mick Mulroy, un ancien officier paramilitaire de la CIA, aurait déclaré : « Je ne sais pas qui est derrière ces attaques, mais leur valeur est substantielle et sert à plusieurs fins.

« La Russie a eu un problème important pour suivre ses lignes d’approvisionnement logistique. Ces attaques compliquent davantage ses efforts pour approvisionner ses forces.

Ils servent également à semer le doute dans l’esprit du Kremlin, car ils montrent que le président russe Vladimir Poutine “n’a aucun contrôle sur ce qui se passe dans son propre pays”, a déclaré Mulroy.

« Est-ce un programme secret, est-ce des Russes mécontents qui sabotent leur propre usine, ou est-ce une pure incompétence des travailleurs ? Je ne sais pas, et peut-être que le Kremlin non plus. C’est important pour les autocrates paranoïaques.

La CIA aurait nié son implication comme « catégoriquement fausse ».

Les attaques contre les raffineries de pétrole se sont multipliées ces dernières semaines