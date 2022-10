Le sabotage des gazoducs était un “coup de semonce” de Poutine à l’Ouest, avertissent les experts russes

Selon des experts, les récentes ruptures du pipeline Nord Stream étaient probablement des actes de sabotage russes.

Andrea Kendall-Taylor, un ancien officier supérieur du renseignement, a déclaré à Insider qu’un tel sabotage se poursuivrait probablement.

Plus l’armée russe est “dégradée”, plus elle est susceptible d’utiliser des outils non conventionnels, a déclaré Kendall-Taylor.

Il y a eu beaucoup de pointage du doigt à la suite de plusieurs fuites de gaz écologiquement dommageables qui se sont brusquement produites la semaine dernière dans les pipelines Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Europe.

Les dirigeants et responsables occidentaux, dont le président Joe Biden et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, ont suggéré que les ruptures étaient le produit d’un sabotage. La Suède, le Danemark et l’Allemagne ont tous ouvert des enquêtes sur les fuites, qui, selon les scientifiques, ont probablement été provoquées par des explosions sous-marines si importantes qu’elles ont été détectées à l’échelle de Richter. Pendant ce temps, Moscou a accusé sans fondement les États-Unis d’être derrière les fuites du pipeline – une allégation que l’administration Biden a rapidement rejetée.

Les observateurs russes et les experts du renseignement affirment que les ruptures étaient probablement le produit d’opérations russes et conçues pour envoyer un message à l’Occident sur les capacités encore inquiétantes de la Russie, tout en avertissant que le président russe Vladimir Poutine est susceptible d’ordonner davantage d’actes de guerre hybride alors que ses forces luttent. en Ukraine et dans les pays occidentaux continuent de soutenir Kyiv.

L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, a déclaré mercredi dernier à CNN que la Russie était le “probablement suspect” et le sabotage apparent visait à “signaler à l’Europe que la Russie pouvait atteindre au-delà des frontières de l’Ukraine”.

“Cela pourrait être un signe que la Russie a l’intention de faire tout ce qu’elle pense devoir faire pour affaiblir une détermination européenne”, a déclaré Brennan, ajoutant : “Cela pourrait bien être la première salve de certaines choses supplémentaires qui pourraient se diriger vers L’Europe .”

Andrea Kendall-Taylor, une ancienne officier supérieur du renseignement américain qui a dirigé l’analyse stratégique sur la Russie pour le Conseil national du renseignement de 2015 à 2018, a déclaré à Insider qu’elle pensait que les fuites étaient le résultat d’un sabotage “intentionnel” “exécuté par la Russie”.

Les pipelines, qui n’étaient pas opérationnels lorsque les ruptures se sont produites et ont cessé de fuir, appartiennent principalement à la société énergétique contrôlée par l’État russe Gazprom. L’influence de la Russie sur l’approvisionnement énergétique de l’Europe est un sujet de préoccupation constant depuis le début de la guerre en Ukraine fin février. L’UE s’efforce de trouver des approvisionnements en gaz pour l’hiver alors qu’elle s’efforce de réduire sa dépendance à l’égard de l’énergie russe. Les ruptures de pipelines ont fait grimper les prix du gaz, déjà exorbitants, monteret a également soulevé un certain nombre de préoccupations environnementales.

Kendall-Taylor a déclaré qu’il y avait un certain nombre de motivations pour que la Russie procède à un sabotage comme celui-ci, Moscou cherchant un moyen “immédiat” pour “augmenter la douleur directement sur l’Europe”.

Il y a aussi un “jeu plus large, qui est que la Russie signale à l’Occident qu’elle dispose de toute une série d’outils non conventionnels qu’elle peut utiliser pour perturber et augmenter la douleur tant que le soutien à l’Ukraine continue”, Kendall-Taylor a déclaré, qualifiant ces fuites de “coup de semonce” du Kremlin.

“C’était un moyen relativement peu coûteux d’envoyer un signal très informatif à l’Occident. Devrions-nous nous attendre à ce que ces choses continuent ? Absolument”, a ajouté Kendall-Taylor, soulignant que les luttes de la Russie sur le champ de bataille en Ukraine sont directement liées à cela.

Plus “la Russie est dégradée en termes de son armée conventionnelle, plus elle redoublera d’efforts et s’appuiera sur des outils non conventionnels”, a déclaré Kendall-Taylor, qui incluent la cyberguerre, les armes chimiques, les armes biologiques, même les armes nucléaires tactiques – mais aussi “des actes de sabotage comme celui-ci.”

“Ils n’ont pas beaucoup d’autres options que ce type d’outils non conventionnels. C’est là que la menace est susceptible de croître dans les mois et les années à venir”, a déclaré Kendall-Taylor.

Alors que la Russie est aux prises avec des problèmes de main-d’œuvre et d’équipement en Ukraine – et que les forces russes perdent du terrain face aux contre-offensives ukrainiennes – il y a un débat en cours sur la question de savoir si Poutine devenir assez désespéré pour utiliser des armes nucléaires tactiques dans le but de renverser la vapeur. Kendall-Taylor a déclaré que les risques que la Russie utilise une telle arme à court terme sont “encore faibles”, tout en ajoutant que la récente décision de Poutine d’annexer le territoire ukrainien “a augmenté ces risques”.

Avant le discours de Poutine annonçant les annexions la semaine dernière, au cours duquel il a affirmé que “Anglo-saxons” étaient responsables des “explosions” du pipeline, les nouvelles de l’État russe ont été focalisées sur blâmer les États-Unis pour les fuites du Nord Stream. “Cet argument est spécieux, fait partie d’une campagne de propagande internationale très bien orchestrée, mais conçu pour alimenter la rhétorique anti-occidentale et anti-américaine en Russie et dans d’autres régions plus méfiantes à l’égard des agences américaines dans le monde comme l’Inde et l’Afrique”, Cynthia Hooper , professeur d’histoire et expert russe au Collège de la Sainte-Croix, a déclaré à Insider.

“Ces développements, pour moi, suggèrent que nous allons voir deux tendances à l’avenir : l’utilisation par la Russie de formes secrètes d’escalade dont les autorités peuvent nier la responsabilité et essayer de rejeter la responsabilité sur les acteurs occidentaux ou spécifiquement américains/ukrainiens, et un niveau de plus en plus élevé de coordination entre les opérations militaires/d’espionnage et de propagande”, a déclaré Hooper.