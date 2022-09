Le “sabotage” de Nord Stream pourrait mener à la troisième guerre mondiale – Trump

L’ancien président américain laisse entendre que Washington pourrait être à l’origine de l’attaque présumée contre les gazoducs

Le prétendu sabotage des gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique pourrait conduire à la troisième guerre mondiale, a averti l’ancien président américain Donald Trump.

Trump s’est rendu mercredi sur sa plateforme Truth Social, publiant un clip de février dans lequel son successeur, le président Joe Biden, a déclaré aux journalistes que “si la Russie envahit [Ukraine] il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Lorsqu’on lui a demandé comment exactement Washington prévoyait d’y parvenir, étant donné que le gazoduc était sous le contrôle de l’Allemagne, Biden a répondu : “Je vous promets que nous pourrons le faire.”

« Wow, quelle déclaration. Quelqu’un de la Troisième Guerre mondiale ? Trump a écrit, dans un court commentaire sous la vidéo.

Le message était un coup apparent à Biden, laissant entendre que les États-Unis auraient pu être liés aux fuites découvertes plus tôt cette semaine sur les pipelines Nord Stream qui relient la Russie à l’Europe – le pipeline n ° 2 spécifiquement à l’Allemagne – sous la mer Baltique.

Le Daily Mail s’est adressé au porte-parole de Trump, Taylor Budowich, pour obtenir des éclaircissements, mais il a seulement déclaré que l’ancien président américain “les déclarations parlent d’elles-mêmes.”

Trump a consacré plusieurs messages à ce qu’il a appelé “sabotage” des gazoducs Nord Stream. Dans l’un des messages, il a conseillé aux dirigeants américains d’être « frais, calme et sec » sur toute la situation. Les fuites étaient “un grand événement qui ne devrait pas entraîner une grande solution, du moins pas encore”, il a écrit.

L’homme de 76 ans a lié l’incident au conflit en Ukraine et a affirmé qu’une confrontation militaire entre Moscou et Kiev “Ça ne serait certainement pas arrivé si j’avais été président.”

Washington devrait travailler à une paix négociée entre la Russie et l’Ukraine, a insisté Trump. « Les deux parties en ont besoin et le veulent. Le monde entier est en jeu. Je vais diriger le groupe ??? il a suggéré.

Trump, qui a imposé des sanctions au projet Nord Stream 2 pendant son mandat, a rappelé à ses abonnés dans un autre message que c’était lui qui avait amené les pipelines “à l’attention du monde en tant que président lorsque j’ai expliqué à quel point une dépendance à cet égard pourrait être paralysante pour l’Allemagne et d’autres parties de l’Europe.”

“Tout le monde a ri à l’époque, mais ils ne rient plus !” il a souligné.

Le Danemark a découvert lundi des fuites dans les pipelines après que l’opérateur a signalé une perte de pression sur les lignes 1 et 2 de Nord Stream. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’il y avait eu une série d’explosions sous-marines près de l’île de Bornholm. Cela a conduit la Russie, les États-Unis, l’UE et la Suède à suggérer que les fuites pourraient avoir été le résultat d’un acte délibéré.

Les pipelines posés au fond de la mer Baltique sont au cœur du bras de fer énergétique entre Moscou et Bruxelles depuis le déclenchement du conflit en Ukraine fin février.