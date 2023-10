Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite sont entrés en zone de correction, avec des baisses supérieures à 10 % au cours de la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average a également chuté de plus de 366 points pour clôturer à 32 417,59. Ce ralentissement du marché, principalement dû à la flambée des rendements du Trésor et à divers problèmes économiques et géopolitiques, a suscité l’inquiétude des Américains car il pourrait avoir un impact sur la performance de nombreux fonds communs de placement qui se comparent à ces indices.

Malgré le ralentissement généralisé du marché, les actions des géants de la technologie Amazon (NASDAQ :AMZN), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Apple (NASDAQ :AAPL) ont augmenté la semaine dernière. Les actions d’Amazon ont augmenté de plus de 6 % suite au sentiment positif des investisseurs à l’égard de la mise à jour du troisième trimestre et des prévisions du quatrième trimestre. Le sentiment positif à l’égard d’Amazon a également entraîné une hausse des actions de Microsoft et d’Apple, Apple s’apprêtant à publier prochainement ses chiffres trimestriels.

Cependant, toutes les valeurs technologiques ne se sont pas bien comportées. Meta Platforms Inc (NASDAQ :META), Tesla (NASDAQ :TSLA) Inc., Alphabet (NASDAQ :GOOGL) Inc., Nvidia Corporation (NASDAQ :NVDA) et Netflix Inc. (NASDAQ :NFLX) ont tous enregistré des pertes hebdomadaires. Alphabet a connu une baisse de près de 10 %, Nvidia a perdu environ 2 % par semaine, tandis que Netflix a légèrement baissé de 0,7 %.

Dans d’autres secteurs, les actions de Ford Motor Company (NYSE:F) ont plongé en raison d’un rapport trimestriel négatif tandis que Exxon Mobil Les actions de Corporation (NYSE:XOM) ont également diminué suite à son résultat trimestriel « guidé ». Chevron Les actions de Corporation (NYSE:CVX) ont chuté en raison des inquiétudes concernant ses chiffres trimestriels et son offre d’achat convenue de 53 $ US sur Hess Corporation (NYSE:HES), enregistrant une perte hebdomadaire de plus de 13 %.

L’ASX 200 australien a également connu une baisse de 8,4 %. Au milieu de ces fluctuations du marché, Hancock Prospecting de Gina Rinehart est devenue une partie prenante importante d’Azure Minerals, ce qui a potentiellement contrecarré l’offre de 1,6 milliard de dollars de SQM pour cette même entreprise. Le projet de fusion entre Australian Unity Diversified Property Fund et Cromwell Direct Property Fund a été abandonné en raison de la volatilité de la valeur des actifs immobiliers commerciaux.

Macquarie Group (OTC:MQBKY) devrait également publier de faibles résultats semestriels.

Malgré la récente correction du marché, des experts financiers comme Ryan Detrick du Carson Group soulignent que de telles corrections du marché sont normales, transitoires et moins graves qu’un marché baissier. Le S&P 500 a enregistré sa meilleure performance sur sept mois depuis 1997, de janvier à juillet, malgré les récents reculs.

