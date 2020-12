Les fans de S Club 7 se réjouissent, le groupe est en pourparlers pour enfin se réunir après 20 ans et sortir de la nouvelle musique.

Tina Barrett, qui était un septième du groupe pop du début des années 2000 avec Jon Lee, Rachel Stevens, Jo O’Meara, Hannah Spearitt, Bradley McIntosh et Paul Cattermole, a révélé la nouvelle.

Et elle dit que les sept d’entre eux, qui sont devenus célèbres en 1999 avec leur premier single Bring It All Back, sont à bord.

Elle a déclaré que le groupe avait été inspiré par la récente réunion de Steps, dont le nouvel album What The Future Holds a atteint la deuxième place des charts.







Tina a déclaré au Sun: «Nous voulons vraiment faire quelque chose de nouveau ensemble.

« Nous sommes tous plus âgés maintenant, donc nous pourrions faire quelque chose qui reflète ce que nous sommes maintenant – pas un son si minuscule, quelque chose de plus crédible. »

Elle a dit en regardant Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! La gagnante Giovanna Fletcher a joué la chanson de S Club 7 Reach dans l’émission ressemblait à un signe.







Et faire en sorte que les retrouvailles se produisent, c’est maintenant juste une question de tri au bon moment, a-t-elle ajouté.

Tina a poursuivi: « J’ai discuté avec à peu près tout le monde et je pense que nous sommes tous prêts pour cela. Donc, il s’agit simplement de le mettre dans le journal. Je suis presque sûr que cela arrivera. »

Le groupe s’est réuni pour la première fois pour une apparition sur Children In Need en 2014, puis a fait une tournée du 15e anniversaire en 2015.









Les S Club 7 ont tous été occupés ces derniers mois.

Tina vient de sortir son single solo Private Dance Instructor et Jo travaille sur un nouvel album.

Hannah a récemment eu son deuxième enfant et Rachel a joué au Proud Embankment à Londres.