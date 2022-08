Le Ryzen 7000 d’AMD apporte une augmentation de vitesse de 29 % aux PC haut de gamme

Que ce passe-t-il AMD commencera à expédier sa famille de processeurs de bureau Ryzen 7000, apportant une augmentation de vitesse de 29% aux PC préférés des joueurs et des types créatifs comme les éditeurs vidéo et les animateurs. Pourquoi est-ce important Le nouveau modèle, regroupant trois “chiplets” dans un seul processeur, maintient la pression sur Intel pour que les PC haut de gamme deviennent plus puissants sans augmentation massive des prix. Et après AMD travaille sur un modèle Ryzen 7000 plus puissant avec des performances plus élevées en utilisant la technologie 3D V-Cache de l’entreprise.

AMD le lundi a dévoilé sa série de processeurs Ryzen 7000 pour les PC de bureau, promettant une augmentation de vitesse de 29% par rapport à la gamme Ryzen 5000. Les nouveaux modèles, qui seront mis en vente le 27 septembre, sont une bonne nouvelle pour les joueurs, les éditeurs vidéo et tous ceux qui exigent des performances optimales.

L’accélération de 29 % s’accompagne d’une seule tâche importante. Lors de la mesure des performances pour les travaux qui peuvent couvrir les 16 cœurs de traitement totaux du processeur, l’amélioration des performances est de 49 %, Directeur de la technologie Mark Papermaster a déclaré dans une interview exclusive. Si vous voulez les mêmes performances qu’un Ryzen 5000 de dernière génération, la ligne Ryzen 7000 l’égale avec 62% de puissance en moins, a-t-il déclaré.

Le modèle le plus cher, le Ryzen 9 7950X, coûte 699 $ – 100 $ moins cher que le Ryzen 9 5950X lors de son lancement en 2020 pendant les premiers jours de la pandémie. AMD propose également des modèles à 549 $ 7900X, 399 $ 7700X et 299 $ 7600X qui fonctionnent à des vitesses d’horloge plus lentes et n’ont pas autant de nouveaux cœurs de traitement Zen 4. AMD continuera également à vendre ses produits 5000, vieux de 2 ans, dans des machines à bas prix.

Pour tous ceux qui recherchent une machine haut de gamme, c’est une bonne nouvelle. AMD a réduit ses ventes d’Intel, et les nouveaux modèles maintiendront la pression sur son rival.

“AMD offre aux créateurs de jeux et de contenu exactement ce qu’ils demandent : de meilleures performances ou une puissance réduite au même prix”, a déclaré Patrick Morheadanalyste chez Moor Insights & Strategy.

Une partie du mérite de l’augmentation de la vitesse revient à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., qui construit les conceptions AMD sur une nouvelle ligne de 5 nm qui rend les puces à 800 MHz plus rapides et plus efficaces avec l’alimentation électrique, a déclaré Papermaster. La technologie Zen 4 est également méritante, qui génère 13 % d’instructions de programmation en plus pour chaque clic du clic de la puce que Zen 3.

Nouvelles techniques d’emballage de puces

Plus largement, cependant, AMD a bénéficié de l’approche “chiplet” qu’elle a commencée avec la conception Zen de première génération en 2017, regroupant plusieurs éléments de traitement plus petits dans un seul processeur plus grand.

Une telle technologie d’emballage passe à l’avant-garde de l’innovation en matière de processeur, comme en témoignent le M1 Ultra d’Apple, qui lie deux puces M1 Max en un seul processeur plus grand, et le processeur Intel 2023 Meteor Lake, qui comprend quatre tuiles de traitement distinctes, dont trois construites par TSMC.

DMLA



Le Ryzen 9 5950X comprend deux chiplets, chacun avec huit cœurs Zen 4, et un chiplet pour les tâches d’entrée-sortie comme la communication avec la mémoire. AMD mariera davantage de ces puces à huit cœurs pour les processeurs de serveur qu’il vendra aux clients des centres de données plus tard cette année.

“Avec un ordinateur de bureau, vous passez de huit cœurs à 16 cœurs”, a déclaré Papermaster. “Pensez à un serveur passant par 64 cœurs et bien plus que cela dans le serveur que nous allons annoncer cet automne.”

Les versions mobiles des processeurs basés sur Zen 4 devraient arriver sur les ordinateurs portables en 2023.

Une troisième dimension dans l’emballage des puces

AMD s’appuie principalement sur une approche de conditionnement côte à côte relativement simple pour ses puces grand public. Mais il a ajouté une troisième dimension plus sophistiquée à ses options de conditionnement, en empilant une mémoire cache à grande vitesse au-dessus des cœurs de traitement. Il a commencé cette approche, appelée 3D V-Cache, avec une option haut de gamme raréfiée pour les processeurs Zen 3 précédents. Les modèles 3D V-Cache sont également en route pour la génération Zen 4, bien que Papermaster ne dise pas quand ils arriveront.

La flexibilité de l’emballage a été cruciale pour AMD. Par exemple, TSMC construit les puces de traitement Zen 4 sur son dernier processus de fabrication de 5 nm, mais utilise le processus de 6 nm moins cher et plus ancien pour les fonctions d’entrée-sortie de gestion des puces.

Cette approche signifie qu’AMD peut dépenser de l’argent plus judicieusement, car l’utilisation du processus le plus récent augmente le coût de l’élément de circuit de base d’une puce, le transistor.

“Le coût par transistor augmente, et il va continuer à augmenter à chaque génération”, a déclaré Papermaster. “C’est pourquoi les chiplets ont été si importants.”

AMD utilisera également des puces construites avec la technologie 5 nm de TSMC pour ses graphiques RDNA3 de prochaine génération, la base de ses prochains processeurs graphiques Radeon, a déclaré la PDG Lisa Su lors de Événement de lancement du Ryzen 7000 d’AMD Lundi. Présentant un prototype, elle a déclaré que RDNA3 offre une efficacité énergétique 50% supérieure, une considération importante pour les joueurs essayant d’exécuter des logiciels sans surchauffer leur PC. Les processeurs Ryzen 7000 intègrent des graphiques RDNA2 plus basiques, utiles pour démarrer des machines et d’autres tâches de base, mais devraient être complétés par des puces graphiques séparées plus puissantes.

Ne comptez pas sur Intel

AMD a réussi en partie grâce à sa stratégie de puces, mais il a également bénéficié des difficultés majeures d’Intel à faire progresser sa fabrication pendant une bonne partie de la décennie. Cet avantage ne durera peut-être plus longtemps.

Intel s’attend à ce que sa propre technologie de fabrication égale ses rivaux d’ici 2024 et les dépasse d’ici 2025, selon le directeur général Pat Gelsinger. Et il travaille depuis des années sur ses propres technologies d’emballage. Là où le V-Cache 3D d’AMD est une rareté coûteuse, Intel empilera des éléments de puce dans son processeur PC Meteor Lake 2023 en utilisant une technologie appelée Foveros.

“Intel propose des options plus diversifiées et techniquement avancées” en ce qui concerne l’emballage des puces, Keven Krewell, analyste chez Tirias Research a dit.

Un autre avantage d’Intel est la combinaison de cœurs de performance et de cœurs d’efficacité, une approche issue du marché des smartphones qui équilibre mieux la vitesse et la durée de vie de la batterie. C’est dans le processeur actuel d’Intel, Alder Lake.

Intel a refusé de commenter.

Intel pourrait-il construire des puces AMD ?

Si Intel réussit ses ambitions actuelles, il pourrait un jour construire des chiplets AMD. C’est parce que Gelsinger a lancé une nouvelle entreprise de fonderie qui, comme TSMC et Samsung, construit des puces pour les autres.

AMD a autrefois construit ses propres processeurs, mais l’a transformé en une entreprise désormais appelée GlobalFoundries. Papermaster n’a pas voulu commenter directement ce qu’il faudrait pour signer avec Intel Foundry Services, mais a déclaré qu’il fallait des partenaires de fonderie dignes de confiance avec des capacités éprouvées et un bon partenariat de travail.

“Nous aimerions voir plus de diversité dans l’écosystème de la fonderie”, a déclaré Papermaster.