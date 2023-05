Le rythme et la relance à couper le souffle de Nvidia envoient le stock à un niveau record

Mercredi, les résultats du premier trimestre de l’exercice 2024 de Nvidia (NVDA) ont largement dépassé les attentes de Wall Street. Mais aussi solides que soient les résultats, les prévisions du fabricant de puces pour son trimestre en cours étaient encore plus solides, conduisant les actions à un nouveau record historique dans le trading après les heures de bureau. Les revenus pour les trois mois clos le 30 avril ont chuté de 13 % en glissement annuel, à 7,19 milliards de dollars, mais sont toujours bien supérieurs aux prévisions des analystes de 6,52 milliards de dollars, selon l’estimation consensuelle de Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) ajusté a chuté de 20 % sur une base annuelle, à 1,09 $, bien qu’il ait toujours dépassé les prévisions de 92 cents par action, selon les données de Refinitiv. La marge brute ajustée de 66,8% a devancé l’estimation de 66,5% des analystes, selon FactSet. Les actions de la société de semi-conducteurs ont bondi de près de 25 % dans les échanges post-marché mercredi, pour atteindre environ 381 dollars chacune. La capitalisation boursière de la société de semi-conducteurs a gagné 220 milliards de dollars lors de la session à heures prolongées, la portant à environ 975 milliards de dollars. Cela se compare à une capitalisation boursière actuelle de 174 milliards de dollars pour le concurrent et membre du club Advanced Micro Devices (AMD). Bottom line Il n’y a pas d’exagération à quel point cette version était impressionnante. Avec un stock en hausse de plus de 100 % depuis le début de l’année, la barre était haute. Mais les résultats rapportés ont facilement dépassé même les attentes les plus optimistes. L’orientation vers l’avenir, cependant – aidée par la demande croissante pour les puces de centre de données de Nvidia, qui alimentent l’intelligence artificielle générative (IA) et les grands modèles de langage – n’était rien de moins qu’époustouflante. La technologie de Nvidia est devenue essentielle pour l’écosystème de l’IA, aidant à alimenter de grands modèles de langage comme le ChatGPT viral d’OpenAI. De plus, les prévisions de ventes phénoménales pour le trimestre en cours – l’une des plus fortes par rapport aux attentes que nous ayons jamais vues – auront un impact encore plus important sur le résultat net, étant donné que le guide de marge brute de la direction était nettement supérieur aux modèles de Wall Street avant la publication des résultats. « Nous traversons ce moment en ce moment même où nous parlons, alors que le centre de données mondial [capital expenditure] le budget est limité. En même temps, nous voyons des commandes incroyables pour rééquiper les centres de données du monde, donc je pense que vous voyez le début de… appelez cela une transition de 10 ans pour essentiellement recycler ou récupérer les centres de données du monde et les construire comme l’informatique accélérée », a déclaré le PDG Jensen Huang lors de la conférence téléphonique post-bénéfice de Nvidia. Il a ajouté : « Vous aurez un changement assez spectaculaire dans les dépenses du centre de données de l’informatique traditionnelle à l’informatique accélérée, avec une combinaison intelligente, des commutateurs intelligents , bien sûr [graphics processing units, or GPUs] et la charge de travail sera principalement de l’IA générative. » En fin de compte, la publication d’aujourd’hui renforce notre conviction que Nvidia est en territoire raréfié, méritant d’être le deuxième nom que nous ayons jamais désigné comme « possède-le, ne l’échange pas » – Apple (AAPL ), bien sûr, étant le premier. Notre note et notre objectif de prix, que nous prévoyons de relever, sont en cours de révision. Orientations Dans la perspective du deuxième trimestre de l’exercice 2024 de Nvidia, la direction a prévu des ventes, une marge brute ajustée et un dépenses sur une base non conforme aux PCGR ou selon les principes comptables généralement reconnus. En outre, la direction prévoit des dépenses d’exploitation de 1,90 milliard de dollars, d’autres revenus d’environ 90 millions de dollars et un taux d’imposition de 14 % (plus ou moins 1 %). ne fournissent pas de prévisions pour le BPA, les analystes de Truist Wednesday ont noté que les prévisions de bénéfices implicites se situent entre 1,94 $ et 2,14 $ par action.Au point médian de 2,04 $ par action, c’est près du double des 1,06 $ par action que la rue attendait. Les résultats d’aujourd’hui, ainsi que les perspectives, démontrent que Nvidia, souvent frappé pour sa valorisation élevée, est le plus souvent beaucoup moins cher qu’il n’y paraît sur les estimations initiales. En entrant dans l’impression, la rue modélisait le BPA ajusté pour l’année entière à 4,59 $ par action. En additionnant le résultat BPA de 1,09 $ d’aujourd’hui avec l’estimation médiane de 2,04 $ des prévisions implicites pour le trimestre en cours, il devient clair que Nvidia est sur le point d’atteindre un BPA de 3,13 $ au cours du premier semestre de son exercice seulement. Combiné avec la conviction de la société que l’IA générative a « étendu la visibilité du centre de données de Nvidia sur quelques trimestres » avec « une offre considérablement plus élevée pour le second semestre », les valorisations de Wall Street semblent bien trop faibles. Et nous nous attendons à de nombreuses révisions à la hausse une fois que les analystes auront mis à jour leurs modèles. Commentaire trimestriel Les ventes de centres de données au cours du trimestre rapporté ont représenté un nouveau record pour l’entreprise, tirées par une demande accrue d’IA générative et de grands modèles de langage. La demande de jeux a été impactée par l’effort continu de normalisation des inventaires des canaux, ainsi que par la baisse de la demande résultant du ralentissement macroéconomique. Sur une base séquentielle, cependant, les ventes ont augmenté grâce aux nouveaux GPU GeForce RTX série 40. Les revenus de l’unité de visualisation professionnelle ont également diminué sur une base annuelle, résultat des efforts de normalisation des niveaux d’inventaire des canaux. Cependant, il a augmenté séquentiellement en raison de l’amélioration de la demande de GPU pour postes de travail de bureau et mobiles. Les ventes automobiles, bien qu’en deçà des attentes des analystes, ont affiché une superbe croissance, stimulées par les ventes des plates-formes de conduite autonome et des solutions de cockpit IA de Nvidia. Nvidia a déclaré mercredi que son pipeline de gains en conception automobile au cours des six prochaines années s’élève désormais à 14 milliards de dollars, contre 11 milliards de dollars il y a un an, ce qui devrait donner « une visibilité sur la poursuite de la croissance au cours des prochaines années ». Allocation de capital Au premier trimestre de son exercice 2024, Nvidia a reversé 99 millions de dollars aux actionnaires via des dividendes. À la fin de ce trimestre, il restait 7,23 milliards de dollars sous l’autorisation actuelle de rachat d’actions de la société, qui court jusqu’en décembre 2023. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, APPL, AMD. Voir ici pour une liste complète des actions .) Le logo de Nvidia Corporation est visible lors de l’exposition annuelle d’ordinateurs Computex à Taipei, Taiwan, le 30 mai 2017. Tyrone Siu | Reuter