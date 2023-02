Le rythme du quatrième trimestre de Meta et son engagement à réduire les coûts exactement ce que nous voulions

Meta Platforms (META) a annoncé mercredi un bénéfice au quatrième trimestre battu, tandis que le PDG Mark Zuckerberg a qualifié 2023 d ‘”année de l’efficacité” dans le but de rassurer les investisseurs nerveux comme nous sur le fait que le géant de la technologie est sérieux quant au contrôle des coûts après une période de graves dépenses excessives. Les revenus ont chuté de 4% d’une année sur l’autre, à 32,165 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 31,53 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) a chuté de 52% sur une base annuelle, à 1,76 $, manquant les prévisions des analystes pour 2,22 $ par action. Cependant, les bénéfices ont été impactés par 4,2 milliards de dollars de charges de restructuration, réduisant le BPA de 1,24 $. Il est peu probable que ces frais aient été reflétés dans les estimations des analystes, ce qui fait du chiffre de 2,22 $ par action une comparaison inexacte. Les actions de Meta ont bondi de près de 20 % dans les échanges après les heures normales de bureau, pour atteindre environ 183,50 $ par action. En bout de ligne, Meta Platforms a livré ce dont elle avait besoin jusqu’à mercredi soir, en donnant la priorité à l’efficacité dans un environnement de revenus léthargiques. Les résultats ont montré que le géant de la technologie a enfin trouvé un équilibre plus durable entre la génération de bénéfices aujourd’hui et l’investissement dans son avenir de réalité virtuelle et augmentée, connu sous le nom de métaverse. Le trimestre a certainement été meilleur que prévu, en particulier à la lumière des faibles chiffres d’engagement et de la sombre vision du marché publicitaire rapportés par le concurrent Snap (SNAP) mardi. La différence entre les deux perspectives suggère que Meta prend des parts de marché. Mais le vrai coup de pouce a été que la direction a abaissé les perspectives de dépenses de Meta – de 5 milliards de dollars. La réaction du marché à cette révision est la raison pour laquelle nous avons longtemps dit que Meta se redresserait une fois qu’il réduirait ses coûts grâce à des réductions d’effectifs et à d’autres initiatives. Les prévisions de dépenses considérablement réduites, associées à des revenus du premier trimestre meilleurs que prévu, devraient conduire à des révisions positives des estimations de bénéfices. Et il devrait y avoir une certaine expansion du ratio cours/bénéfice, étant donné que Meta a montré qu’il est réceptif à la maîtrise des dépenses et qu’il est désormais moins susceptible de dépenser de manière imprudente pour des projets non rentables. En conséquence, nous augmentons notre objectif de prix de 150 $ à 195 $. Le commentaire du quatrième trimestre, Meta, a signalé à la fois un engagement supérieur aux attentes, mesuré par les utilisateurs actifs quotidiens, et la monétisation des clients, mesurée par le revenu moyen par utilisateur. L’offre de vidéos abrégées Reels sur les plateformes Facebook et Instagram est l’une des nouvelles façons dont les utilisateurs peuvent créer du contenu, avec une utilisation en croissance rapide. Reels a permis à Meta de concurrencer plus directement les plateformes de médias sociaux comme Snap’s Snapchat et TikTok. La transition des utilisateurs vers les bobines à partir des histoires et des flux a créé un léger vent contraire car la première monétise à un taux beaucoup plus faible. Mais il faut s’y attendre, étant donné qu’il s’agit d’une fonctionnalité beaucoup plus récente, qui n’a été lancée qu’en 2020. Meta travaille dur pour améliorer l’efficacité de la monétisation de Reels – les revenus générés par minute de vidéo regardée – et d’ici la fin de cette année, ou au début l’année prochaine, la société s’attend à ce que le vent contraire global de Reels soit neutre. Sur son application de messagerie WhatsApp, la messagerie professionnelle est une fonctionnalité que Meta travaille activement à monétiser. La société a déclaré ce soir que ses annonces click-to-message atteignaient désormais un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars, une évolution significative. Plus largement, sur la publicité numérique, les impressions d’annonces de Meta sur l’ensemble de ses services ont augmenté de 23 % au quatrième trimestre, tandis que son prix moyen par annonce a diminué de 22 %. Une impression d’annonce correspond à chaque fois qu’une annonce est affichée sur l’application d’un utilisateur, donc plus elle est élevée, mieux c’est ici. Le prix moyen par annonce est un chiffre que nous aimerions voir augmenter également, car il représente le coût de la publicité sur les différentes plateformes de Meta. Les prix par annonce ont été impactés négativement par les récents changements de confidentialité qui ont un impact sur le ciblage des annonces. Mais la direction de Meta a déclaré mercredi que la société apportait des améliorations à la façon dont elle cible et mesure les publicités, ce qui devrait finalement conduire à un meilleur retour sur investissement pour les annonceurs. Perspectives Nous avons été satisfaits des résultats trimestriels de Meta, mais ce sont les perspectives de la direction qui ont vraiment fait bouger le titre après les heures. Premièrement, Meta a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus du premier trimestre 2023 se situent entre 26 et 28,5 milliards de dollars. À un point médian de 27,25 milliards de dollars, c’était plus élevé que les estimations de Wall Street de 27,18 milliards de dollars. Le point médian de l’orientation est en baisse d’environ 2 % par rapport à ce que la société a généré l’année dernière, mais comprend un vent contraire de 2 % provenant des changes. Net-net, cette vision plate est un signe que Meta voit enfin une stabilisation de ses revenus après la baisse de l’année dernière, ce qui devrait permettre à l’entreprise de renouer avec la croissance plus tard cette année en fonction de l’environnement macroéconomique. Plus important encore, Meta a apporté d’importantes révisions à ses perspectives de dépenses et de dépenses en capital. La société s’attend désormais à ce que les dépenses pour l’année 2023 se situent entre 89 et 95 milliards de dollars. C’est environ 5 milliards de dollars de moins que prévu, en raison d’une croissance plus lente que prévu des charges salariales et du coût des revenus. Avec des dépenses totales en 2023 qui devraient augmenter d’environ 5 % par rapport aux 87,66 milliards de dollars de 2022, nous voyons enfin Meta aligner la croissance de ses dépenses sur la croissance de ses revenus. Meta a abaissé ses perspectives de dépenses en immobilisations d’environ 4 milliards de dollars, à une nouvelle fourchette de 30 à 33 milliards de dollars. Le point médian de cette fourchette est de 31,5 milliards de dollars, bien en deçà des estimations de 34,5 milliards de dollars. Notamment, la société a déclaré que la quasi-totalité de ses dépenses en capital continuent de soutenir sa soi-disant famille d’applications. Cela signifie-t-il que le méta passe moins de temps à construire le métaverse ? Ça pourrait. Et c’est ce que les investisseurs – y compris au Club – veulent voir parce que les plates-formes principales sont toujours des machines génératrices de trésorerie, tandis que les opérations de réalité virtuelle et augmentée brûlent de l’argent. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms Inc., prend la parole lors de l’événement virtuel Meta Connect à New York, aux États-Unis, le mardi 11 octobre 2022. Michel Nagle | Bloomberg | Getty Images