Le rythme des ventes de Costco en décembre montre que le club tient toujours le détaillant à posséder

Le club holding Costco Wholesale (COST) a enregistré une forte croissance des ventes en décembre, démontrant la capacité du détaillant à attirer constamment des clients malgré les vents contraires économiques. Pour les 5 semaines terminées le 1er janvier, les ventes nettes de Costco ont augmenté de 7 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 23,8 milliards de dollars, a rapporté la société jeudi. Le total des ventes comparables, qui exclut l'impact des fluctuations des prix de l'essence et des taux de change, a augmenté de 7,3 % en décembre, dépassant les attentes de Wall Street pour une croissance de 5,7 %. Les actions de Costco ont grimpé de près de 7 % dans les échanges de midi vendredi, pour atteindre environ 481 $ chacune. Les ventes de Costco en décembre ont été tirées par les aliments et les articles divers, suivis des aliments frais. Pendant ce temps, les articles de sport, les pneus et les vêtements ont surperformé, tandis que les biens discrétionnaires comme l'électronique et les articles ménagers ont sous-performé. Les ventes en ligne de Costco ont diminué de 5,4 %, contre une baisse de 8,9 % en novembre. Cela a coïncidé avec une augmentation de la fréquentation mondiale des magasins en décembre, qui a augmenté de 4,6 % d'une année sur l'autre, contre une croissance de 3,4 % en novembre. Dans une note de recherche vendredi, les analystes d'UBS ont applaudi la "forte amélioration" de Costco de manière séquentielle, mais ont déclaré qu'ils "s'attendent à ce que la demande reste agitée à court terme alors que les consommateurs continuent de faire face à des coûts plus élevés et à des économies en baisse". Pourtant, les analystes ont déclaré que le détaillant "devrait être bien positionné dans cet environnement et … voir à la hausse les actions aux niveaux actuels". Le club prend Costco a eu un rapport de ventes plus faible en novembre, avec une croissance des ventes de 5,7% d'une année sur l'autre, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un ralentissement des dépenses de consommation. Cela a mis la pression sur le titre, qui a chuté de plus de 9 % le mois dernier. Mais le rebond des ventes du détaillant en gros en décembre montre que Costco offre toujours de la valeur à ses membres. Bien que Costco ne soit pas à l'abri des pressions inflationnistes qui pèsent sur les consommateurs, la société dispose d'une direction exceptionnelle qui affiche constamment une croissance des ventes. Nous prévoyons également une augmentation potentielle des frais d'adhésion et un dividende spécial cette année, deux catalyseurs positifs potentiels pour le titre. Nous maintenons que Costco est le détaillant le mieux géré au monde, au service de ses clients et de ses actionnaires. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long COST. Voir ici pour une liste complète des actions.)

Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images