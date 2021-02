Le rythme des vaccinations américaines a considérablement ralenti, entravé par la neige et les pannes de courant.

Le taux de vaccination contre le Covid-19 aux États-Unis, qui s’était accéléré après un début chaotique, a rapidement chuté après qu’une tempête hivernale a soufflé dans une grande partie du pays, fermant les sites de vaccination et retardant les expéditions de millions de doses. Environ 1,52 million de doses de vaccin sont administrées par jour, selon une base de données du New York Times. Bien que ce soit toujours au-dessus de l’objectif du président Biden, c’est le taux le plus bas depuis le 8 février. Le pays s’est empressé de vacciner autant de personnes que possible avant que des variantes plus contagieuses et peut-être plus mortelles du coronavirus ne deviennent dominantes, et le chiffre était bien supérieur à l’objectif du président de 1,5 million de doses pendant plusieurs jours. Il a culminé à 1,7 million le 16 février avant qu’une tempête hivernale brutale ne frappe les États d’un océan à l’autre. Le mauvais temps a retardé les expéditions de fournitures de vaccins à partir de deux hubs: un centre FedEx à Memphis et un site UPS à Louisville, Ky. Selon l’Agence fédérale de gestion des urgences, plus de 2000 sites de vaccination se trouvaient dans des zones en panne d’électricité. Beaucoup ont non seulement été contraints de fermer, mais ont dû compter sur des générateurs pour maintenir les doses aux températures ultra froides dont ils avaient besoin pour les empêcher de s’abîmer.

La ville de New York a moins de 1000 premières doses de Covid-19 sous la main en raison des retards d’expédition causés par les tempêtes de neige à travers le pays, a rapporté la ville samedi. Le maire Bill de Blasio a déclaré que la ville de New York avait retardé la planification de 35 000 rendez-vous pour la première dose en raison de la pénurie. La tempête a empilé six millions de doses, soit environ trois jours de retards d’expédition, bloquant les rendez-vous dans tout le pays, a déclaré Andy Slavitt, conseiller en cas de pandémie à la Maison Blanche, lors d’une conférence de presse. Les États ont compensé une partie de l’arriéré avec le stock existant, a déclaré M. Slavitt. Sur les six millions de doses, 1,4 million étaient déjà en transit vendredi, a-t-il ajouté, et le reste devrait être livré la semaine prochaine. «Nous demandons aux sites d’administration des vaccins de prolonger encore leurs heures d’ouverture et d’offrir des rendez-vous supplémentaires et d’essayer de reporter les vaccinations au cours des prochains jours et semaines à mesure que l’approvisionnement arrivera beaucoup plus», a déclaré vendredi M. Slavitt. Les goulots d’étranglement et les retards sont survenus au moment même où les États ont élargi l’accès aux vaccins à davantage de groupes, malgré une offre limitée qui ne croît pas suffisamment pour suivre le rythme.