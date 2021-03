BALTIMORE (AP) – Pour payer son programme de secours contre les coronavirus, le président Joe Biden doit dépenser en moyenne 3,7 milliards de dollars par jour pour le reste de l’année. Cela représente 43000 $ par seconde de chaque jour jusqu’au carillon de minuit en 2022.

Pendant le temps que les lecteurs ont mis pour arriver à cette phrase, Biden doit débourser près de 800000 dollars pour rester sur la bonne voie.

C’est selon les estimations du Congressional Budget Office, et même dans ce cas, l’administration Biden aurait encore beaucoup des 1,9 billion de dollars à dépenser dans les années suivantes alors qu’un pays vacciné se bat pour retrouver sa santé économique.

Le président a signé le paquet d’aide dans la loi jeudi sans un plan global en place pour distribuer tous les fonds, qui sera un objectif central de l’administration dans les semaines à venir.

Le niveau des dépenses témoigne de la complexité de la lutte contre une maladie qui s’est répandue si largement à travers le pays en moins d’un an, et de la douleur économique qu’elle a engendrée.

«C’est l’argent des contribuables que vous voulez dépenser équitablement, mais vous voulez aussi le faire rapidement», a déclaré Jack Smalligan, chercheur principal en politique à l’Urban Institute et ancien responsable du budget de la Maison Blanche.

Certaines dépenses, telles que les transferts monétaires, peuvent être effectuées rapidement.

L’administration Biden a déjà annoncé qu’elle enverrait les 1400 dollars en chèques directs – un total d’environ 400 milliards de dollars – à partir de ce week-end. L’administration poursuivra également l’aide accrue au chômage pour les 20,1 millions d’Américains qui perçoivent une certaine forme de prestations. Les chèques directs et l’aide au chômage faisaient partie des précédents programmes d’aide COVID qui totalisaient environ 4 billions de dollars, ce qui signifie que le gouvernement a mis en place des systèmes pour distribuer l’argent.

Mais d’autres éléments sont plus délicats.

Il y a 130 milliards de dollars pour les écoles de la maternelle à la 12e année pour embaucher des enseignants, moderniser les systèmes de ventilation et apporter d’autres améliorations afin que les cours en personne puissent reprendre. Les universités ont droit à 40 milliards de dollars. Par ailleurs, 30 milliards de dollars d’aide au logement sont disponibles. Et il y a environ 120 milliards de dollars pour la distribution de vaccins et les tests de coronavirus, entre autres dépenses de santé publique.

La Maison Blanche a déclaré que les milliards pour les écoles «commenceraient» à être distribués ce mois-ci par le ministère de l’Éducation.

Mais certains fonds peuvent prendre du temps à être distribués, car les agences gouvernementales, avec leurs dépenses normales, peuvent prendre de six à neuf mois pour débloquer des fonds par le biais de subventions concurrentielles ou d’un processus de demande. Les écoles et les gouvernements des États et locaux pourraient également répartir les dépenses bien après la vaccination de la majeure partie du pays.

«Un processus équitable peut intrinsèquement prendre plus de temps en raison des freins et contrepoids et des examens internes», a déclaré Smalligan. «Le fait que l’argent circule rapidement et que les gouvernements des États et des collectivités locales dépensent l’argent au cours des deux prochains exercices est probablement responsable de leur part. Vous voulez embaucher un enseignant non pas pour un mois mais pour des années. »

Le département du Trésor envisage de distribuer au mieux environ 350 milliards de dollars d’aide publique et locale. Mais il n’a pas finalisé de plan et consulte les gouverneurs, les maires et d’autres responsables.

« Notre équipe du Trésor va travailler pour obtenir cette aide le plus rapidement possible – et celle qui produit le plus grand impact », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen lors d’un discours prononcé mardi pour la Ligue nationale des villes. «Pour ce faire, nous aurons besoin de votre contribution et de vos conseils.»

Le paquet Biden introduit également environ 140 milliards de dollars de crédits d’impôt temporaires. Cela comprend un crédit d’impôt pour enfants élargi qui serait versé mensuellement plutôt qu’une fois par an. Les parents dont le revenu est inférieur à 150 000 $ pourraient recevoir au moins 250 $ par mois et par enfant à partir de juillet.

« Les vrais problèmes vont apparaître dans ces nouveaux programmes de crédit d’impôt: l’IRS peut-il administrer ce nouveau paiement mensuel à des dizaines de millions de familles américaines? » a déclaré Douglas Holtz-Eakin, président de l’American Action Forum de centre-droit et ancien directeur du Congressional Budget Office.

Holtz-Eakin a déclaré que les taux d’erreur sur ces programmes de crédit d’impôt ont tendance à être élevés, car les gens déménagent vers de nouvelles adresses, les revenus changent et l’IRS pourrait ne pas avoir l’âge correct pour les enfants. Il a fait remarquer qu’environ un quart des paiements pour le crédit d’impôt sur le revenu gagné existant qui vont aux parents qui travaillent sont erronés.

Cependant, il a également noté que Biden présentait peu de risques économiques en termes de libération de l’argent, car l’économie était déjà sur le point de croître rapidement au rythme le plus élevé depuis au moins deux décennies.

Holtz-Eakin a déclaré que la distribution réussie des fonds influencerait vraiment deux objectifs qu’il considère comme accessoires au soulagement de la pandémie. Le premier est la réduction de la pauvreté des enfants promue par l’équipe de Biden à travers les crédits d’impôt et autres aides. Mais deuxièmement, les divers crédits d’impôt pour enfants expireront et cela met la pression sur les législateurs républicains pour qu’ils ne bloquent pas leur prolongation avant les élections de 2022.

Cette pression pourrait aider les démocrates dans leurs efforts pour élargir les majorités étroites à la Chambre et au Sénat.

«C’est un piège politique clair qu’ils essaient de mettre en place», a déclaré Holtz-Eakin.

Mais les dépenses du paquet Biden reflètent également à quel point le pays a été verrouillé il y a un an. À l’époque, l’aide rapide était nécessaire en raison des licenciements massifs dus à la fermeture d’entreprises. Maintenant, il faut de l’argent pour accélérer la reprise car les vaccins sont disponibles.

«Il y a une lumière au bout du tunnel», a déclaré Kathleen McKiernan, professeur d’économie à l’Université Vanderbilt. «Le plan de Biden cible les domaines de besoin, y compris la distribution de vaccins et l’aide des gouvernements étatiques et locaux, ce qui prendra du temps mais aidera l’économie à rebondir une fois le virus maîtrisé.»