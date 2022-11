Le rythme des bénéfices de Cisco mérite plus d’amour alors qu’il relève ses prévisions pour l’année complète

Cisco Systems (CSCO) a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs et inférieurs. Mieux encore : la direction a fermement réfuté l’affaire ours contre la société d’équipements de réseau informatique. Les revenus du premier trimestre fiscal ont augmenté de 6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 13,6 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,31 milliards de dollars, selon Refinitiv. Le bénéfice trimestriel ajusté a augmenté de 5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 86 cents par action, dépassant les estimations de 0,84 $, selon Refinitiv. La marge brute ajustée a diminué à 63,0 %, légèrement en dessous des estimations de 63,5 %. La marge d’exploitation ajustée de Cisco était de 31,8 %, légèrement inférieure aux estimations de 32,1 %. Conclusion Nous sommes ravis de voir que Cisco affiche un chiffre d’affaires et un résultat nets, y compris la plus forte croissance des revenus de l’histoire de l’entreprise. C’était également une excellente nouvelle de voir la direction relever ses perspectives pour l’ensemble de l’année, signalant la confiance dans l’énorme carnet de commandes de l’entreprise (revenus futurs provenant des commandes reçues mais non exécutées). Les attentes des investisseurs étant faibles dans l’impression, nous pensons que les actions Cisco méritent la hausse de 4 % que nous constatons dans les échanges après les heures normales de bureau. Le cas baissier contre le stock est que Cisco vit essentiellement de son arriéré en ce moment et que les commandes chutent, l’entreprise aura du mal à se développer une fois que l’arriéré se convertira en revenus. Ce n’est pas l’histoire que nous entendons ce soir, et nous pensons que cela pourrait être un faux récit si l’activité de Cisco s’avère plus résistante que ce que le marché lui attribue. Bien sûr, les commandes sont en baisse d’une année sur l’autre, mais cela est davantage le résultat de comparaisons difficiles que d’un environnement de demande faible. Il est difficile de prédire où les commandes atterriront à mesure que l’économie se ramollira, mais la direction pense qu’elle terminera quand même l’année avec un carnet de commandes de 2 à 3 fois son niveau historique si les commandes chutent de 10 % cette année – et ce n’est pas une prévision. Lorsque vous combinez l’énorme carnet de commandes de Cisco avec les logiciels et les logiciels d’abonnement qui deviennent une part plus importante du gâteau, nous pensons qu’il est facile de comprendre pourquoi la direction est confiante quant à son avenir. C’était agréable de voir Cisco relever ses prévisions de revenus pour l’année entière de 4 à 6 % de croissance d’une année sur l’autre à 4,5 % à 6,5 %. Cette nouvelle vision implique des ventes annuelles de 54,392 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 54,144 milliards de dollars et traverse le rythme de ce trimestre et ne reflète aucun changement dans la façon dont la direction envisage le second semestre de l’année. La direction a également relevé ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année, portant sa fourchette de 3,51 $ à 3,58 $, de 3,49 $ à 3,56 $. Ce nouveau point médian de 3,55 $ est légèrement supérieur au consensus de 3,52 $. Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023, la direction s’attend à ce que les revenus augmentent de 4,5 % à 6,5 % d’une année sur l’autre. Le point médian de ce guide implique des revenus de 13,42 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 13,244 milliards de dollars. La marge opérationnelle ajustée devrait se situer entre 31,5 % et 32,5 %, en deçà des estimations de 32,8 %. La direction s’attendait à ce que le bénéfice ajusté par action soit de 84 cents à 86 cents, ce qui, au point médian de 85 cents, est conforme au consensus. Bien que nous n’ayons pas encore vu d’augmentations de prix sur les produits et que de plus grandes livraisons de logiciels fournissent l’augmentation de marge que nous espérions, cela s’explique en partie par le fait que Cisco expédie son ancien carnet de commandes dont le prix était fixé avant l’entrée en vigueur des augmentations préalables. La bonne nouvelle est que Cisco progresse dans ce domaine et s’attend à ce que les marges des produits augmentent de 50 à 75 points de base par rapport à leur niveau actuel d’ici la fin de l’exercice. Résultats à l’échelle de l’entreprise Le chiffre d’affaires total des produits a augmenté de 8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 10,245 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,88 milliards de dollars. Cisco répartit les revenus de ses produits en cinq catégories principales : réseaux agiles sécurisés, collaboration, sécurité de bout en bout, Internet pour le futur et expérience des applications optimisées. Les réseaux agiles sécurisés – qui comprennent les ventes de commutateurs de campus et de centres de données (matériel utilisé pour connecter des appareils au sein d’un réseau), le routage d’entreprise et les produits sans fil – les revenus ont augmenté de 12% d’une année sur l’autre pour atteindre 6,684 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,179 milliards de dollars. Collaboration – visioconférence Webex et centre de contact – les revenus ont chuté de 2% d’une année sur l’autre à 1,086 milliard de dollars, manquant des estimations de près de 1,145 milliard de dollars. Les revenus de la sécurité de bout en bout (cybersécurité) ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 971 millions de dollars, en l’absence d’estimations de 1,014 milliard de dollars. Internet pour le futur – réseau optique routé, 5G public et silicium – les revenus ont chuté de 5% d’une année sur l’autre à 1,31 milliard de dollars, manquant légèrement les estimations de 1,36 milliard de dollars. L’expérience des applications optimisées – y compris certains logiciels en tant qu’offres basées sur les services – les revenus ont augmenté de 7% d’une année sur l’autre pour atteindre 193 millions de dollars, ce qui correspond essentiellement aux estimations de 191 millions de dollars. Les revenus des services sont restés stables d’une année sur l’autre à 3,387 milliards de dollars, contre des estimations de 3,443 milliards de dollars. Nous pensons que certains autres éléments clés du trimestre méritent d’être mentionnés : le total des commandes de produits a chuté de 14 % d’une année sur l’autre, mais de nombreux analystes s’attendaient à une baisse à deux chiffres, ce qui rend le résultat ici pas mal du tout. Mais gardez à l’esprit que les commandes ont augmenté contre une croissance de 34% l’an dernier. Ignorant les comparaisons difficiles, il s’agissait du deuxième plus grand nombre de commandes au premier trimestre de l’histoire de l’entreprise, derrière seulement le trimestre d’il y a un an. Pendant ce temps, le carnet de commandes reste très sain. D’accord, c’était en baisse de 10 % de manière séquentielle, mais ce n’était pas en raison de l’annulation de commandes par des clients. En fait, Cisco a déclaré que ses taux d’annulation restaient inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, ce qui est un bon signe car cela suggère que la demande pour l’infrastructure critique de l’entreprise reste forte malgré l’incertitude économique. Mais la vraie raison pour laquelle l’arriéré a diminué est que Cisco a finalement pu convertir certaines de ses commandes – en particulier les plus anciennes – en revenus en augmentant les expéditions. Le chiffre d’affaires total des logiciels a augmenté de 5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,9 milliards de dollars, avec des revenus d’abonnement aux logiciels en hausse de 11 % et 85 % des revenus des logiciels basés sur les abonnements. Les revenus récurrents annualisés, ou ARR, une mesure d’abonnement qui représente le taux de revenus annualisé des abonnements actifs, des licences à terme et des contrats de maintenance, ont augmenté de 7 % pour atteindre 23,2 milliards de dollars. Le RPO, qui aide à montrer le montant des revenus futurs sous contrat, a augmenté de 3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 30,9 milliards de dollars. Le RPO total à court terme, c’est-à-dire les revenus que la société s’attend à comptabiliser au cours des 12 prochains mois, a augmenté de 3 % pour atteindre 16,4 milliards de dollars. Nous gardons un œil attentif sur les métriques logicielles de Cisco, car elles nous aident à évaluer la santé de l’entreprise et les progrès réalisés dans la transition commerciale de l’entreprise, des ventes de matériel grumeleuses (qui sont cycliques et une activité multiple à faible rapport prix/bénéfices) à davantage d’abonnements. logiciel (un flux de revenus à marge plus élevée et plus prévisible pour lequel les investisseurs sont généralement prêts à payer une prime.) Allocation de capital et flux de trésorerie Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation a augmenté de 16 % d’une année sur l’autre pour atteindre 4,0 milliards de dollars, un léger dépassement par rapport aux estimations de 3,946 milliards de dollars. La société a dépensé environ 500 millions de dollars en rachats, contre 2,4 milliards de dollars au trimestre précédent. Pourtant, les 12 millions d’actions achetées à un prix moyen de 43,76 $ par action semblent solides par rapport au bond d’environ 5 % du titre au-dessus de 46,60 $ ce soir. La société dispose d’environ 14,7 milliards de dollars restants dans le programme de rachat d’actions. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CSCO. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Chuck Robbins, PDG de Cisco Technologies Inc., prend la parole lors d’une table ronde le troisième jour du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 25 mai 2022. Hollie Adams | Bloomberg | Getty Images