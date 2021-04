Le rythme des vaccinations aux États-Unis pourrait ralentir à mesure que l’hésitation à la vaccination s’installe.

Environ 1,8 million de vaccins ont été signalés mardi, le nombre le plus bas en une journée en deux semaines. Une partie de la baisse pourrait être attribuée à la disponibilité, teintée par une pause dans les doses de Johnson & Johnson. Mais la demande s’est adoucie sur certains sites de vaccination, alors même que la disponibilité des vaccins a été ouverte à tous les adultes américains. Environ 1 Américain sur 4 dit qu’il pourrait refuser la vaccination.

Le président Joe Biden a déclaré mercredi que son administration était sur le point d’atteindre son objectif de distribuer 200 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours en fonction, mais il a également souligné que le programme entrait dans une nouvelle phase qui consiste à convaincre ceux qui hésitent à se faire vacciner. les coups sont sûrs et efficaces.

« Si vous attendez votre tour, n’attendez plus », a déclaré Biden. « Il est maintenant temps pour toutes les personnes de plus de 16 ans de se faire vacciner. »

Les responsables de la santé publique et d’autres défenseurs offrent de nouvelles incitations pour convaincre ceux qui sont réticents. DC Marijuana Justice a promu un programme «Joints for Jabs». Krispy Kreme a offert des beignets, Budweiser a offert des bières.

Dans le comté de Palm Beach en Floride, trois sites de vaccination de masse n’avaient aucun preneur pour 10 000 de leurs 16 000 créneaux. Sans se décourager, le comté utilisera trois unités mobiles, chacune capable de vacciner 500 personnes par jour, pour atteindre les groupes minoritaires et d’autres qui ne s’inscrivent pas pour se faire vacciner dans les centres de vaccination de masse ou les points de vente au détail.

«Il est plus logique de s’adresser à eux au lieu d’attendre qu’ils viennent chez nous», a déclaré Darcy Davis, PDG du district de soins de santé du comté.

– Mike Stucka, USA TODAY, et Jane Musgrave, Palm Beach Post

Également dans l’actualité:

► Les agents de bord veulent que le mandat de masque sur les avions soit prolongé au-delà de sa date d’expiration actuelle du 11 mai.

►Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a déclaré que l’État se joindrait à la Floride pour poursuivre le gouvernement fédéral et le CDC pour tenter d’accélérer la levée de l’interdiction des croisières dans les eaux américaines pendant la pandémie.

►Dans une étude portant sur environ 75 établissements de soins infirmiers qualifiés de Chicago, seuls 22 des près de 15 000 résidents et membres du personnel entièrement vaccinés avaient des infections de rupture. La plupart n’ont présenté aucun symptôme, mais deux ont été hospitalisés et un est décédé.

►Un responsable de la santé chinois a déclaré qu’environ 200 millions de personnes, soit 14,29% de la population, ont été vaccinées contre le COVID-19 jusqu’à présent.

►L’Italie distribue 184 000 doses de J&J aux centres de vaccination régionaux et la recommande aux personnes de plus de 60 ans. Les problèmes de caillots sanguins qui ont provoqué une pause dans les vaccinations J&J concernaient des femmes de moins de 50 ans.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 569 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 143,4 millions de cas et 30 millions de décès. Près de 278 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 216 millions ont été administrées, selon le CDC.

Une étude du CDC montre que les vaccins Pfizer et Moderna sont sans danger pour les femmes enceintes

Une nouvelle étude d’envergure renforce la preuve que les vaccins COVID-19 sont sans danger pour les femmes enceintes, une affirmation soutenue par une organisation de sciences de la reproduction. Les nouvelles preuves des chercheurs du CDC ont été publiées mercredi dans le New England Journal of Medicine.

Les résultats préliminaires sont basés sur les rapports de plus de 35 000 femmes américaines qui ont reçu les injections Pfizer ou Moderna pendant leur grossesse. Leurs taux de fausses couches, de naissances prématurées et d’autres complications étaient comparables à ceux des femmes enceintes avant la pandémie. Les auteurs disent que des études plus complètes sont nécessaires et qu’elles peuvent inclure le vaccin Johnson & Johnson, qui n’était pas disponible lorsque cette recherche a été menée.

Par ailleurs, l’American Society for Reproductive Medicine a approuvé la vaccination pendant la grossesse, déclarant: « Tout le monde, y compris les femmes enceintes et celles qui cherchent à devenir enceintes, devrait se faire vacciner contre le COVID-19. Les vaccins sont sûrs et efficaces. »

Joe Biden appelle les employeurs à offrir des congés payés pour les vaccinations

Sentant un changement dans la campagne d’inoculation du COVID-19 du pays, passant d’une offre insuffisante à une demande en baisse, l’administration Biden tente de faciliter la tâche des Américains pour obtenir leurs vaccins.

Mercredi, le président Joe Biden a exhorté les employeurs, petits et grands, à donner à leurs travailleurs des congés payés pour se faire vacciner et, si nécessaire, se remettre des effets secondaires. Biden a déclaré que les employeurs de moins de 500 travailleurs peuvent obtenir un remboursement d’impôt pour couvrir les frais.

« Aucun Américain qui travaille ne devrait perdre un seul dollar de son chèque de paie parce qu’il a choisi de remplir son devoir patriotique et de se faire vacciner », a déclaré Biden.

Seulement 43% des adultes qui travaillent aux États-Unis ont reçu un vaccin contre le COVID.

Un rapport cinglant frappe l’usine de fabrication du vaccin J&J

Un rapport d’inspection de la Food and Drug Administration mercredi a brouillé les conditions et la formation dans une usine de Baltimore où le vaccin Johnson & Johnson était fabriqué.

Le rapport de 13 pages indique que l’usine Emergent BioSolutions Bayview était trop petite, mal conçue et sale. Des sacs de déchets médicaux non scellés ont été observés, ainsi que de la peinture écaillée et des sols et des murs endommagés qui pourraient empêcher un bon nettoyage, ont déclaré les inspecteurs. Les employés n’étaient pas correctement formés et ne manipulaient pas correctement les ingrédients, indique le rapport.

La production de l’usine, où un mélange d’ingrédients avait entraîné la destruction de 15 millions de doses de vaccin, a été interrompue la semaine dernière. Aucun vaccin de la plante n’a été distribué aux États-Unis

La demande de maisons d’un million de dollars s’est réchauffée pendant la pandémie

Alors que les Américains fortunés profitaient d’hypothèques bon marché, d’économies accrues et de la possibilité de travailler à domicile pendant la pandémie, leur demande de maisons plus grandes et de listes d’un million de dollars a dépassé les ventes de maisons dans toutes les autres gammes de prix.

Le nombre de maisons vendues pour plus de 1 million de dollars a augmenté de 81% pour s’établir à 17 216 en février, contre 9 635 un an plus tôt. Dans le même temps, le nombre de maisons vendues pour moins de 100 000 dollars a chuté de 26% à 22 569 contre 30 382 un an plus tôt, a déclaré la National Association of Realtors à USA TODAY.

«Il y a des gens qui sont devenus beaucoup plus riches à mesure que leurs portefeuilles d’actions augmentent et ils ne dépensent pas d’argent pour d’autres choses que le logement», explique l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather. « Ils ne sortent pas au restaurant ou en vacances, et ils veulent dépenser leur argent pour se loger, passer plus de temps à la maison. »

– Swapna Venugopal Ramaswamy

‘Joints for Jabs’ un succès à DC

DC Marijuana Justice a parrainé mardi une campagne «Joints for Jabs» d’une journée, mais il a fallu renifler pour trouver les sites. « Nous ne publions pas les emplacements des emplacements des cadeaux #JointsForJabs parce que nous ne voulons pas de lignes ou de surpeuplement », a déclaré le groupe sur Twitter.

Plus tard, certaines personnes ont affiché l’emplacement de certains sites. Et le groupe a tweeté ceci: « Un grand MERCI à tous les bénévoles et donateurs qui ont contribué à faire des #JointsForJabs d’aujourd’hui un énorme succès! »

1 New-Yorkais sur 4 a été infecté lors de la première vague de virus, selon une étude

Près de 25% des habitants de New York ont ​​été infectés par le coronavirus au cours des premiers mois de l’épidémie, selon une nouvelle étude. Le nombre était supérieur à 30% pour les New-Yorkais noirs et hispaniques, selon l’étude du département de la santé de la ville en coopération avec d’autres agences. Les chercheurs ont examiné les données de test d’anticorps du printemps dernier pour plus de 45 000 New-Yorkais. La présence d’anticorps sert de preuve d’infection passée.

« Compte tenu des disparités dans le risque d’infection, des interventions efficaces pour les groupes à risque sont nécessaires pendant la transmission en cours », ont déclaré les auteurs de l’étude.

New York a été submergée par des infections et des décès dans les premiers jours de la pandémie. Plus de 32 000 New-Yorkais sont décédés et plus de 900 000 infections ont été signalées.

Ted Nugent, se remettant d’un virus, dit que « la pandémie est réelle »

Le rocker et militant des droits des armes à feu Ted Nugent, qui a déclaré lundi sur Facebook qu’il se sentait mieux après être tombé si malade avec le virus qu’il a dû « ramper hors du lit », affirme que les affirmations selon lesquelles il pense que COVID-19 est un canular sont fausses.

«Il y a eu les pires conditions et problèmes de santé dans le passé dans ce pays, partout dans le monde, où personne n’a jamais fermé les repas de maman et de pop et fermé des sociétés économiques entières aux États-Unis d’Amérique», a déclaré Nugent à ABC7 à Fort Myers, en Floride. . «Je continuerai de croire que c’est un canular… mais la pandémie est réelle et les personnes malades sont réelles.»

Une femme du Nevada s’améliore après une chirurgie du cerveau provoquée par des caillots

Une femme de 18 ans au Nevada qui a souffert de convulsions après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 a subi trois chirurgies cérébrales liées à des caillots sanguins, a déclaré un porte-parole de sa famille. Emma Burkey a commencé à se sentir malade environ une semaine après avoir reçu le vaccin à dose unique au début du mois, a déclaré le porte-parole Bret Johnson. Elle faisait partie d’une demi-douzaine de femmes aux États-Unis connues pour avoir subi un effet secondaire grave de la coagulation après le vaccin J&J. Une personne est décédée.

Burkey a été sorti d’un coma provoqué et d’un respirateur, a rapporté le Las Vegas Review-Journal. Ses parents, Russ et Kathy Burkey, ne lui ont rendu visite que brièvement chaque jour en raison des restrictions relatives au COVID-19.

«Elle s’améliore lentement», a déclaré Johnson. «Le mot que nous avons reçu de ses parents hier soir était« lentement, lentement lentement ». «

Hawaï assouplit les exigences relatives aux déplacements entre les îles

Hawaï permettra aux personnes qui ont été complètement vaccinées de ne pas passer les tests avant le voyage et les exigences de quarantaine pour les vols entre les îles. La règle, en vigueur le 11 mai, ne concerne que les personnes qui ont été vaccinées à Hawaï et qui voyagent à l’intérieur de l’État. Le gouverneur David Ige a déclaré que l’État avait été en mesure de maintenir la stabilité et les hospitalisations à un faible niveau.

« Nous sommes prêts à franchir la prochaine étape », a-t-il déclaré. « Je sais à quel point (il est) important pour les résidents de pouvoir voyager pour voir leurs amis et leur famille sur d’autres îles, et cela leur permet de le faire en toute sécurité. »

Contribuer: The Associated Press