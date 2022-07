Le rythme de la crise immobilière s’accélère, avec des ventes et des prix moyens en baisse par rapport à l’année dernière

Le marché canadien de l’habitation a poursuivi son ralentissement le mois dernier, le prix de vente moyen d’une maison atteignant 665 850 $, une baisse de près de 20 % depuis février.

L’Association canadienne de l’immeuble (ACI), qui représente plus de 100 000 courtiers, agents et vendeurs à travers le pays, a déclaré vendredi que le volume des ventes de maisons avait chuté de 5,6 % au cours du mois et était en baisse de près du quart par rapport à l’année dernière.

“L’activité continue de ralentir face à la hausse des taux d’intérêt et à l’incertitude”, a déclaré la présidente de la CREA, Jill Oudil, dans un communiqué.

Après avoir augmenté à un rythme rapide pendant une grande partie de la pandémie, la hausse des taux d’intérêt a freiné le marché canadien de l’habitation ce printemps.

Les prix de vente moyens ont diminué chaque mois depuis février 2022 et sont en baisse de 1,8 % par rapport à ce qu’ils étaient il y a un an.

“Ce qui monte doit redescendre, et le marché canadien de l’habitation a continué de se refroidir en juin sous le poids des taux d’intérêt plus élevés”, a déclaré l’économiste de la Banque TD, Ksenia Bushmeneva.

L’Ontario a ouvert la voie à la baisse, car les prix de vente sur les marchés de banlieue de la province qui ont le plus augmenté pendant la pandémie reviennent maintenant sur terre.

“Les ventes et les prix ont baissé de manière disproportionnée davantage en Ontario et en Colombie-Britannique, qui ont subi de graves détériorations de l’accessibilité pendant la pandémie”, a déclaré Bushmeneva. “Nous nous attendons à ce que les prix et les ventes des maisons baissent encore en raison de la pression accrue des coûts d’emprunt.”

Waleed Hamed attend d’acheter une maison depuis plusieurs années et dit avoir observé le ralentissement actuel avec beaucoup d’intérêt. (Radio-Canada)

Elle n’est pas la seule à penser que le marché a encore du chemin à parcourir avant de toucher le fond. Waleed Hamed a été en marge du marché canadien de l’habitation pendant des années, attendant une chance d’acheter, mais il a dit qu’il ne pourrait jamais justifier de faire le saut.

Le marché à Courtice et dans les environs, en Ontario, où il vit avec ses parents, s’est définitivement transformé au cours des derniers mois, a-t-il déclaré. Pourtant, Hamed hésite toujours à acheter, car il pense que de nouvelles baisses de prix sont à venir.

“Je pense que nous allons voir les prix baisser pendant un certain temps”, a-t-il déclaré à CBC News lors d’une interview cette semaine. “J’ai toujours l’impression que nous sommes proches du sommet.”