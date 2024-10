Le rythme de course de Ferrari devrait offrir une chance de victoire au GP des États-Unis

Charles Leclerc pense que Ferrari reste en lice pour la victoire en Formule 1 au Grand Prix des États-Unis malgré son retard sur Lando Norris et Max Verstappen en qualifications.

Leclerc a pris la quatrième place sur la grille, à seulement 0,09 seconde de son coéquipier Carlos Sainz alors que l’Espagnol a décroché la troisième place pour la course de dimanche à Austin.

Le Monégasque ne pensait pas que la fin prématurée de la Q3 – provoquée par la chute de George Russell au virage 19 – aurait fait une grande différence dans sa position, estimant que la troisième place était le résultat maximum réalisable et a cité une « limitation » avec la Ferrari SF-24 en le secteur d’ouverture.

Il a déclaré que cela rendait difficile l’approche de Norris et Verstappen en qualifications, mais a expliqué que c’était beaucoup moins un problème en configuration course. De plus, Leclerc a estimé qu’une victoire restait possible pour Ferrari si elle parvenait à répéter son rythme de course de sprint – dans lequel Sainz a pris la deuxième place dans le dernier tour devant Norris.

« Aucun de nous n’était capable d’aller se battre avec les deux premiers. Ils étaient trop rapides, mais c’est aussi ce à quoi nous nous attendions en tant qu’équipe », a expliqué Leclerc.

« Dans le premier secteur des qualifications hier et aujourd’hui, nous savions que nous avions une limitation dans notre voiture pour le moment. Et aucune des options de réglage auxquelles nous avions pensé ne résoudrait ce problème.

« Mais en course, nous avons beaucoup moins de problèmes. Et c’est pourquoi je suis un peu plus optimiste pour la course.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo par : Glenn Dunbar / Images de sport automobile

« Si nous constatons le même rythme de course que [Saturday] matin, c’est sûr que la victoire est possible. Je pense que McLaren et Red Bull feront très probablement un pas en avant en termes de réglages de la voiture et nous devons voir à quel point cela représente un pas en avant en termes de temps au tour. »

Leclerc a expliqué que la dégradation des pneus que Ferrari connaissait était « assez équilibrée » et qu’il avait appris en étant trop conservateur lors de sa bataille de sprint avec Sainz qu’il pouvait tirer davantage parti des pneus.

« En tant que pilote, vous pouvez jouer selon que vous souhaitez une dégradation à l’avant ou à l’arrière », a-t-il expliqué.

« Cela dépend un peu de la façon dont vous conduisez, et nous verrons demain comment tout le monde gère les pneus.

« À coup sûr, [pushing earlier] Cela dépend aussi de notre stratégie et du nombre de tours que nous devons faire lors du premier relais. J’ai appris de [the sprint]ce qui n’était probablement pas le scénario idéal pour moi [getting passed by Sainz]mais nous allons essayer de le rendre idéal [in the race] ».

Concernant les limites de Ferrari, il a ajouté : « [In sector one] ce sont plutôt les creux et les bosses sur la piste qui nous ont beaucoup compensés et nous en avons tellement, nous nous touchons pas mal, donc cela rend les choses très délicates pour nous. Mais cette fois, ce n’est pas le rebond qui compte. »