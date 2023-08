Le Ryga Arts Festival à Summerland présentera des thèmes ukrainiens

La huitième saison du Ryga Arts Festival de Summerland rendra hommage aux personnes qui luttent pour garder l’Ukraine libre.

Le festival, qui se tiendra du 20 au 24 septembre, célébrera également le patrimoine ukrainien au Canada.

Le festival de cette année présentera une production invitée d’Alina de Lianna Makuch.

La pièce est basée sur l’histoire réelle d’une infirmière nommée Alina, prise lors de l’invasion russe de la région de Donetsk, à l’est. Il a été créé après trois visites en Ukraine par une équipe de Pyretic Productions à Edmonton.

Pyretic Productions offrira également un atelier de théâtre sur leur processus de création collaborative.

Un autre événement majeur du festival de cette année est le concert de clôture des Ryga Brothers, le 23 septembre. Campbell Ryga, saxophoniste et plusieurs fois lauréat du prix Juno, jouera avec son frère Sergei et d’autres musiciens avec lesquels ils ont grandi, pour leur deuxième apparition au festival. .

La dernière fois que les frères ont visité Summerland, où ils ont grandi, c’était en 2021, avec la nouvelle consécration du Centre artistique et culturel George Ryga.

Il y aura d’autres événements musicaux, théâtraux et de création orale mettant en vedette des talents régionaux. La succursale de Summerland de la bibliothèque régionale d’Okanagan accueillera un certain nombre de lectures d’auteurs et divertira petits et grands avec des récits tirés de la vaste collection de contes populaires ukrainiens rassemblés et publiés par l’auteur de Summerland Danny Evanishen.

Le Ryga Arts Festival a été créé en 2016 pour préserver et promouvoir l’héritage de George Ryga, dramaturge, romancier et activiste social canadien de renommée internationale qui a été le premier à faire connaître au public le sort des femmes autochtones avec sa pièce largement produite, The Ecstasy of Rita Joe. .

Ryga est né dans le nord de l’Alberta deux ans après que ses parents ont quitté l’Ukraine en 1930, et certains de ses premiers romans traitent de la dure vie des immigrants ukrainiens.

Ryga a quitté la ferme familiale et a commencé à écrire après avoir obtenu une bourse à la Banff School of the Arts. Il avait 30 ans lorsqu’il a déménagé avec sa famille à Summerland, où il est décédé en 1987. Il existe chaque année un Ryga Book Award for Social Awareness, une bourse d’écriture dramatique au Banff Centre et des bourses au Okanagan College établies en son nom.

Les billets sont disponibles avec un programme détaillé sur le site Web du Ryga Festival à rygafest.ca.

