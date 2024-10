Le Rwanda va déployer le vaccin Marburg à l’essai alors que le nombre de décès s’élève à 12

Les autorités sanitaires rwandaises vont lancer une étude vaccinale contre la fièvre hémorragique de Marburg alors que ce pays d’Afrique de l’Est tente d’arrêter la propagation d’une épidémie qui a tué 12 personnes.

Le Rwanda, qui a reçu 700 doses d’un vaccin en cours d’essai de la part de la société américaine Institut du vaccin Sabinle proposera aux agents de santé et aux secouristes ainsi qu’aux personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. Il n’existe aucun vaccin ni traitement autorisé pour Marburg.

Le gouvernement rwandais a déclaré lundi qu’il y avait 56 cas confirmés, dont 36 en isolement.

Marburg a un taux de mortalité pouvant atteindre 88 pour cent.

Les symptômes de Marburg comprennent une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises dans les sept jours suivant l’infection, puis des nausées, des vomissements et de la diarrhée sévères.

Il est transmis à l’homme par les chauves-souris frugivores, puis se propage par contact avec les fluides corporels des personnes infectées.

L’Ouganda voisin a connu plusieurs épidémies dans le passé.

REGARDER | Un vaccin expérimental déployé au Rwanda pour traiter Marburg : Le Rwanda déploie le vaccin contre le virus de Marburg auprès des agents de santé Le Rwanda commence un essai du vaccin Marburg sur des agents de santé alors que le pays lutte contre une épidémie de virus de type Ebola dont le taux de mortalité peut atteindre 88 pour cent.

Le ministre rwandais de la Santé, Sabin Nsanzimana, a déclaré que les vaccinations avaient commencé dimanche.

« Nous pensons qu’avec les vaccins, nous disposons d’un outil puissant pour arrêter la propagation de ce virus », a déclaré dimanche Nsanzimana lors d’une conférence de presse dans la capitale, Kigali.

Épidémies précédentes maîtrisées sans vaccin

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Toronto, a déclaré que Marburg est étroitement liée au virus Ebola.

Le Rwanda a adopté des mesures très strictes de prévention et de contrôle des infections pour réduire considérablement le risque de transmission, a déclaré Bogoch, et informe la population dans tout le pays des signes et symptômes à surveiller et du moment où se faire soigner.

Une photo au microscope électronique du virus de Marburg. (Thomas Geisbert/Branche médicale de l’Université du Texas)

La semaine dernière, le Dr Mike Ryan, directeur exécutif des urgences sanitaires à l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré aux journalistes que Marburg exploitait les situations où il y avait des échecs dans le contrôle de la prévention des infections, y compris dans les hôpitaux sophistiqués, en plus de la transmission communautaire.

Les outils standards de santé publique, tels que la recherche des contacts, la détection et les soins précoces, ont stoppé la transmission et sauvé des vies lors des précédentes épidémies de Marburg. Le vaccin expérimental est un outil supplémentaire, a déclaré Ryan.

« Aussi terribles que soient ces épidémies et aussi dévastatrices que soient cette infection, c’est toujours une opportunité de faire du bien à ce monde en déterminant si ces produits fonctionnent réellement », a déclaré Bogoch à propos des essais du vaccin expérimental de l’Institut Sabin ainsi que de deux thérapeutiques potentielles.

Des épidémies et des cas individuels de Marburg ont été enregistrés dans le passé en Tanzanie, en Guinée équatoriale, en Angola, au Congo, au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Ghana, selon l’OMS.

Le virus a été identifié pour la première fois en 1967 après avoir provoqué des épidémies simultanées dans des laboratoires de Marburg, en Allemagne, et de Belgrade, en Serbie. Sept personnes sont mortes après avoir été exposées au virus alors qu’elles effectuaient des recherches sur des singes.