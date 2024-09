Le Rwanda suit de près le virus de Marburg alors que le nombre de décès atteint 8-Xinhua

KIGALI, 30 septembre (Xinhua) — Les autorités rwandaises ont déclaré dimanche qu’elles surveillaient de près jusqu’à 300 personnes identifiées comme contacts de cas confirmés du virus de Marburg depuis qu’une épidémie a frappé le pays.

Dimanche, le ministère de la Santé a signalé que 26 personnes avaient contracté le virus, dont huit décès.

Lors d’une conférence de presse à Kigali dimanche soir, le ministre de la Santé Sabin Nsanzimana n’a pas exclu la possibilité de nouveaux cas. Il a déclaré que pour atténuer le risque de transmission de la maladie, les contacts identifiés sont isolés dans divers endroits et gérés en fonction de leurs niveaux d’exposition aux personnes infectées.

Nsanzimana a exhorté le public à rester calme, soulignant que les efforts de réponse en cours se concentrent sur la recherche des contacts, les tests accélérés, le traitement et la garantie de la diffusion d’informations précises sur la maladie.

« Les gens peuvent continuer leurs activités quotidiennes car aucune activité n’est interdite dans le cadre des mesures de prévention de Marburg. Les gens ne doivent pas paniquer car nous avons identifié tous les foyers de la maladie et prenons les mesures appropriées », a-t-il déclaré.

Réaffirmant la volonté du Rwanda de contenir l’épidémie, le ministre a exhorté le public à observer les mesures préventives, tandis que le ministère continue d’enquêter sur les origines de l’épidémie.

Lors de la même conférence de presse, Brian Chilombo, représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Rwanda, a souligné le solide système de santé communautaire du pays, qui facilite la recherche des contacts et les efforts visant à contenir le virus.

Il a noté que l’OMS est prête à fournir du matériel de test supplémentaire et certains traitements expérimentaux, et qu’une équipe de sept chercheurs experts spécialisés dans le virus arrivera au Rwanda dans les prochains jours pour renforcer la capacité de soins de santé du pays et améliorer la compréhension de la maladie. .

Le ministère de la Santé a conseillé à toute personne présentant des symptômes tels qu’une forte fièvre, des maux de tête sévères, des vomissements, des douleurs musculaires ou des maux d’estomac de se rendre dans l’établissement de santé le plus proche. ■