Le RWANDA a riposté aux juges pour avoir qualifié le pays de dangereux – en disant : « Nous nous en tenons à nos obligations légales et morales ».

La Cour d’appel s’est prononcée contre le projet de No10 d’envoyer des migrants de la Manche dans la capitale nationale, Kigali.

La porte-parole du Rwanda, Yolande Makolo, insiste sur le fait que les migrants seront « en sécurité et pris en charge » Crédit : fourni

Ils ont déclaré que cela risquait de violer la Convention européenne des droits de l’homme, car les migrants pourraient être renvoyés dans leur pays d’origine et subir des mauvais traitements.

Mais le pays africain insiste sur le fait que les migrants seront « en sécurité et pris en charge ».

Écrivant en exclusivité dans The Sun dimanche, la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, a ajouté : « Décider que le Rwanda n’était pas un « pays tiers » sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, malgré nos antécédents avérés, était une chose à laquelle les Rwandais se sont opposés, et avec raison. ”

Le Rwanda est sorti de son « passé tragique » et 140 000 réfugiés y ont élu domicile.

Elle a juré qu’aucun migrant ne sera expulsé s’il est persécuté.

La Cour suprême examinera l’affaire plus tard cette année.

Pendant ce temps, les députés conservateurs ont renouvelé leurs appels à lutter contre les prochaines élections sur la promesse de quitter la CEDH si la Cour suprême bloque l’accord.

Les initiés de Downing Street ont averti qu’ils pourraient opter pour le plan s’ils ne pouvaient pas faire passer le Rwanda devant les tribunaux.

Et Boris Johnson a appelé le Parlement à voter pour considérer officiellement le Rwanda comme un pays sûr.