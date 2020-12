Le président de la RCA Faustin Archange Touadéra a été vu lors d’un rassemblement électoral escorté par la garde présidentielle et les Casques bleus rwandais de l’ONU

Le Rwanda a déployé ce qu’il a appelé une «force de protection» en République centrafricaine après que ses soldats de la paix aient été attaqués par des rebelles avançant vers la capitale, Bangui.

Les gouvernements rwandais et centrafricain ont accusé l’ex-président François Bozizé de soutenir les rebelles et de préparer un coup d’État, ce qu’il a nié.

Les soldats de la paix de l’ONU ont déclaré que l’avancée des rebelles avait été interrompue.

M. Bozize a été exclu d’une élection présidentielle prévue dimanche.

La Russie a également envoyé « plusieurs centaines de soldats et d’armes lourdes » dans le pays pour soutenir le gouvernement, a déclaré l’agence de presse AFP citant un porte-parole du gouvernement centrafricain.

Le porte-parole, Ange Maxime Kazagui, a déclaré que les forces russes avaient été invitées dans le cadre d’accords bilatéraux, rapporte l’agence de presse AFP.

« Les Rwandais ont également envoyé plusieurs centaines d’hommes qui sont sur le terrain et ont commencé à se battre », a-t-il ajouté.

L’ancien président François Bozizé n’a pas été autorisé à se présenter aux élections de ce mois-ci

Des soldats de la paix de la force onusienne Minusca ont également été déployés au-delà de la capitale « pour bloquer les éléments armés », a déclaré l’AFP citant un porte-parole.

Le président Faustin Archange Touadéra a insisté sur le fait que les élections de dimanche se poursuivraient, affirmant que la présence de l’armée et des soldats de la paix de l’ONU signifie que les gens n’ont rien à craindre.

Mais les partis d’opposition, y compris celui de M. Bozizé, ont demandé que le vote soit reporté « jusqu’au rétablissement de la paix et de la sécurité ».

Des groupes rebelles se sont emparés de plusieurs villes proches de la capitale de la RCA, affrontant les forces gouvernementales et pillant des biens, et l’ONU a déclaré que ses troupes travaillaient pour empêcher un blocus de Bangui.

M. Guenebem a déclaré à l’agence de presse AFP: « Nous nions catégoriquement que Bozizé soit à l’origine de quoi que ce soit ».

La RCA est l’un des pays les plus pauvres et les plus instables d’Afrique, même si elle est riche en ressources comme les diamants et l’uranium. L’ONU estime que la moitié de la population dépend de l’aide humanitaire et jusqu’à un cinquième a été déplacé.

L’histoire continue

Quels sont les acteurs clés de cette crise?

M. Bozizé, un chrétien, est arrivé au pouvoir après un coup d’État en 2003 et a ensuite remporté deux élections largement considérées comme frauduleuses. Il a été évincé en 2013 par la Séléka – une coalition rebelle largement issue de la minorité musulmane – qui l’accusait d’avoir rompu les accords de paix.

Le pays est depuis pris dans un conflit entre la Séléka et les forces d’autodéfense dites «anti-Balaka», majoritairement chrétiennes.

Après l’intervention militaire de la France, ancien dirigeant colonial du pays, des élections ont eu lieu en 2016 et remportées par le président Touadéra, qui cherche actuellement à être réélu.

Mais les combats entre milices se sont poursuivis et l’ONU a blâmé les groupes rebelles pour l’instabilité du pays.

M. Bozizé, 74 ans, est rentré en RCA en décembre 2019 après avoir vécu en exil pendant six ans au Bénin, au Cameroun et en République démocratique du Congo.

Il a annoncé en juillet qu’il se présenterait aux élections du 27 décembre – une décision qui était considérée comme à haut risque compte tenu des troubles civils persistants dans le pays, mais pas inattendue.

M. Bozizé a toujours un large public, en particulier dans l’armée et parmi le plus grand groupe ethnique du pays, les Gbaya.

Mais il fait face à des sanctions de l’ONU pour son soutien présumé aux groupes « anti-Balaka » en 2013. Les autorités centrafricaines ont également émis un mandat d’arrêt contre lui pour « crimes contre l’humanité et incitation au génocide ».

Quelle est la menace maintenant?

Samedi, les trois principaux groupes rebelles ont annoncé avoir formé une alliance appelée Coalition des patriotes pour le changement (PCC) et ont accusé le président Touadéra de tenter de truquer les prochaines élections.

Dans un communiqué, le PCC a invité « tous les autres groupes à se joindre » et a appelé ses membres à « respecter scrupuleusement l’intégrité de la population civile ».

Alors que la campagne électorale se réchauffe, Facebook a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait identifié des campagnes de désinformation rivales pour influencer le vote – orchestrées par des individus ayant des liens avec l’armée française et l’éminent homme d’affaires russe Yevgeniy Prigozhin.

Moscou a entretenu des liens étroits ces dernières années avec la RCA. Des conseillers militaires russes sont actuellement stationnés dans le pays pour aider à former les forces gouvernementales.

Des rapports d’enquêteurs de l’ONU, de l’armée américaine et de journalistes ont également documenté l’activité dans le pays du groupe Wagner, une entreprise militaire privée qui aurait appartenu à M. Prigozhin.