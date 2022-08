Le Rwanda rejette le rapport de l’ONU sur le soutien aux rebelles au Congo

« Le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens, et pas seulement d’attendre que la catastrophe se produise », a déclaré Makolo.

Les militaires rwandais ont également violé les sanctions en fournissant des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23, selon le rapport des experts. Les attaques du M23 sont devenues plus fréquentes, plus longues et plus fortes, et le territoire sous le contrôle du groupe a “considérablement augmenté”, provoquant des déplacements massifs de civils et des bombardements aveugles, ont ajouté les experts.