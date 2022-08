Le Rwanda rejette le rapport de l’ONU sur le soutien aux rebelles au Congo

KIGALI, Rwanda (AP) – Le gouvernement rwandais rejette un rapport d’experts des Nations Unies affirmant qu’ils disposent de “preuves solides” que des membres des forces armées rwandaises mènent des opérations dans l’est du Congo pour soutenir le groupe rebelle M23 dont la résurgence meurtrière a conduit à parler de la guerre ainsi que des protestations contre la force de maintien de la paix de l’ONU.

“Le rapport est une tactique pour détourner l’attention des vrais problèmes et contient de fausses allégations qui doivent être traitées avec le mépris mérité”, a déclaré la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, dans un communiqué.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendra dans les deux pays la semaine prochaine, les turbulences meurtrières dans l’est du Congo, riche en minéraux, étant à l’ordre du jour.

Le Rwanda accuse le Congo de collaborer avec un autre groupe rebelle, les FDLR, et a déclaré que la sécurité régionale ne peut être réalisée tant que cette question n’est pas résolue. Les FDLR ont été créées par des Hutus de souche qui ont fui le Rwanda lors du génocide de 1994 qui a tué au moins 800 000 Tutsis de souche et Hutus modérés. Le Congo a nié soutenir le groupe.

« Le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens, et pas seulement d’attendre que la catastrophe se produise », a déclaré Makolo.

Dans un nouveau rapport au Conseil de sécurité de l’ONU, obtenu par l’Associated Press, les experts ont accusé les forces rwandaises d’avoir violé un embargo sur les armes de l’ONU contre le Congo par leur « intervention directe » dans le pays, soit pour soutenir le groupe rebelle M23, soit pour mener des opérations militaires. opérations contre les FDLR.

Les militaires rwandais ont également violé les sanctions en fournissant des armes, des munitions et des uniformes aux rebelles du M23, selon le rapport des experts. Les attaques du M23 sont devenues plus fréquentes, plus longues et plus fortes, et le territoire sous le contrôle du groupe a “considérablement augmenté”, provoquant des déplacements massifs de civils et des bombardements aveugles, ont ajouté les experts.

L’insécurité la plus récente dans l’est du Congo a déclenché des manifestations meurtrières contre la force de maintien de la paix de l’ONU.

Les relations entre le Congo et son petit voisin le Rwanda sont tendues depuis des décennies. Le Rwanda allègue que le Congo a donné refuge à des Hutus qui ont perpétré le génocide. À la fin des années 1990, le Rwanda a envoyé deux fois ses forces profondément au Congo, s’associant au chef rebelle congolais Laurent Kabila pour renverser le dictateur de longue date du pays, Mobutu Sese Seko.

Une rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi en Angola le 6 juillet a abouti à une déclaration appelant au retour à des relations diplomatiques normales, à la cessation des hostilités et au « retrait immédiat et inconditionnel » du M23 de ses positions dans l’Est. Congo.

Ignace Ssuuna, The Associated Press